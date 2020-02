﻿Il corsaro nero: qual è il nuovo indirizzo? Come funziona? E’ legale?

Il Corsaro Nero è uno tra i siti più famosi per il download legale di file torrent. Vi si trovano moltissime serie Tv e film da scaricare sul proprio pc o tablet. Purtroppo, molti questi siti simili vengono chiusi od oscurati per via del copyright, per cui gli utenti si ritrovano senza preavviso, in assenza del riferimento per la condivisione che erano soliti utilizzare. Questo in Italia avviene molto spesso, e anche il Corsaro Nero non è stato risparmiato, anche se le motivazioni non riguardano questioni illegali.

Il Corsaro Nero è legale?

La risposta è si. Sembra strano, ma in realtà questo sito è nato come comunità online per condividere contenuti culturali tra gli italiano che vivono all’estero. Il sito infatti non è a scopo di lucro e promuove il P2P proprio in questo senso. Nonostante tutto però, ultimamente il sito sembrava chiuso perché chi provava a connettersi al solito indirizzo .info trovava il messaggio “impossibile raggiungere il sito”.

Come raggiungere il sito

Pare che il sito sia stato semplicemente oscurato in Italia e non cancellato dal web. Lo prova il fatto che gli utenti con VPN attiva non riscontrano questo problema. Se anche tu ti stavi preoccupando di trovare un’alternativa, con questi accorgimenti potrai tornare ad utilizzarlo senza impicci. Innanzitutto il sito è visibile a questi link https://ilcorsaronero.unblockall.org/ oppure https://wwv.festivaldellafelicita.it/.

Il vecchio .info infatti non funziona più.

Se non dovesse bastare cliccare su questi link, puoi provare usando una VPN gratuita o a pagamento. Quelle a pagamento sono certamente più sicure e più veloci di quelle free, oltretutto hanno GB illimitati. La spesa per una VPN è di circa 4 euro al mese, un costo sostenibile se la tua intenzione è quella di usarla parecchio. Un altro metodo è quello di cambiare i Dns del dispositivo che usi: esistono moltissime guide sul web che spiegano come fare, ma se non sei avvezzo ad un minimo di informatica ti consigliamo di non pacioccare a caso. Ripristinare il tutto potrebbe poi richiedere l’intervento di un costoso esperto del settore. In ultimo ti consigliamo di provare ad usare un motore di ricerca senza filtri come DukDukgo.

Come funziona

Usare il sito è molto facile: in home si possono subito vedere gli ultimi file caricati col nome e la dimensione. In alto è presente un filtro “film” e “serie” per rendere più agevole la scelta di ciò che vogliamo scaricare. Se invece abbiamo in mente un film preciso che vogliamo vedere, ci viene in aiuto la lentina in alto, nel campo “cerca” in cui digiteremo il titolo. Una volta mostrati i risultati, clicchiamo sul file scelto: si aprirà un scheda di descrizione con dimensione, locandina, trama del film e lingua.

Si può scegliere la modalità di download cliccando sulle iconcine in alto, “magnet” o “torrent”. Una volta cliccato, si aprirà una finestra per effettuare il download nella cartella del pc desiderata. Unica pecca del sito sono le finestre pubblicitarie che si aprono in continuazione, ma per ovviare a questo problema basta installare un ad-block.