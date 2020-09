Gratta e Vinci online: cosa sono e come giocare

Nel settore del gioco i Gratta e Vinci sono il simbolo della fortuna, un tagliando in cui l’unico fattore determinante per vincere è legato esclusivamente alla buona sorte. Eppure questi magici cartoncini sono davvero ambiti, come dimostrano i numerosi casi di furto che avvengono ogni giorno in tutto il Paese.

Questi giochi indicati come lotterie istantanee, poiché l’acquirente può scoprire immediatamente il risultato grattando la patina argentata, tuttavia dal 2006 sono diventati anche digitali con l’introduzione dei Gratta e Vinci online da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta senza dubbio di un’evoluzione importante, un passo in avanti rispetto al modello classico introdotto nel 1994 da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS oggi ADM).

Dove trovare i Gratta e Vinci online

Per tentare la fortuna con i Gratta e Vinci online è necessario rivolgersi a un concessionario ADM, una società in possesso della licenza AAMS autorizzata alla vendita di taglianti virtuali per le lotterie istantanee a distanza. Per trovarli è possibile affidarsi alle guide di siti web specializzati come casinoonlineaams.com, per scoprire i casinò sicuri che consentono di giocare online con Gratta e Vinci.

In particolare, per evitare truffe e operatori illegali è importante verificare la presenza del logo di ADM e della licenza AAMS, consultando per maggiore sicurezza il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre è opportuno controllare la reputazione dell’azienda, leggendo le recensioni degli utenti e le opinioni degli esperti, per garantire un gioco responsabile senza nessun tipo di raggiro.

Come funzionano i Gratta e Vinci online

Per giocare alle lotterie istantanee telematiche è necessario innanzitutto aprire un conto di gioco, registrandosi presso una piattaforma autorizzata da ADM. Dopodiché basta scegliere il Gratta e Vinci online desiderato, per poi utilizzare il mouse del pc o il dito con i dispositivi mobili per scoprire i simboli nascosti, verificando al termine se si tratta di una combinazione vincente.

Ogni tagliando digitale prevede alcune caratteristiche particolari, tra cui un tema grafico unico, un prezzo d’acquisto differenziato e un diverso livello di payout. All’interno del circuito legale si possono trovare tantissimi di Gratta e Vinci, con un costo unitario di 1, 2, 3, 5, 10 o 20 euro, con un montepremi in palio a partire da 10 mila euro per il Portafortuna da 1 euro, fino ad arrivare a 10 milioni di euro per l’Occasione Preziosa da 20 euro.

Ovviamente ogni lotteria istantanea a distanza prevede un regolamento diverso, perciò è importante leggere con attenzione il funzionamento del gioco prima di acquistare un cartoncino virtuale. Queste informazioni sono disponibili sul portale ufficiale di ADM, dove è possibile scoprire tutti i Gratta e Vinci online oltre a trovare una scheda completa con le regole di ogni gioco, l’importo dei vari premi disponibili e le probabilità di vincita.

Come riscuotere le vincite ai Gratta e Vinci online

Tutti sappiamo come incassare un eventuale combinazione fortunata al Gratta e Vinci, infatti basta verificare l’importo per capire se è possibile riscuotere subito dal rivenditore, prenotare l’incasso affinché l’esercente possa recuperare i soldi, oppure rivolgersi presso le agenzie territoriali dell’azienda concessionaria Lotterie Nazionali. Anche per le lotterie immediate telematiche valgono delle regole simili, perciò bisogna sempre controllare l’entità della vincita.

Nel dettaglio, fino a 10 mila euro è possibile ottenere un accredito diretto da parte del concessionario AAMS, ovvero del casinò online, per ricevere la vincita sulla giacenza del proprio conto di gioco aperto all’interno della piattaforma. Al di sopra di questo importo è necessaria la convalida della vincita, un’operazione eseguita dal concessionario delle Lotterie Nazionali, per poi procedere all’incasso secondo le modalità desiderate.

In alternativa è possibile presentare la richiesta presso una delle agenzie convenzionate della banca Intesa Sanpaolo, per prenotare il ritiro della somma mostrando un documento d’identità e il proprio codice fiscale confermando di essere i titolari del conto di gioco online. Senz’altro i Gratta e Vinci online offrono diversi vantaggi agli appassionati, infatti è possibile acquistare i tagliandi elettronici in qualsiasi momento, ricordandosi però di giocare sempre in modo responsabile.