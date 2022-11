Arcipelago polinesiano: attività, luoghi da vedere e piatti da provare

Avete in programma un viaggio nell’arcipelago polinesiano? Se sì, avete fatto un’ottima scelta, perché ci sono pochi posti al mondo così pittoreschi e rilassanti come questa regione. Dalle Samoa a Tahiti e alla Nuova Caledonia, questa catena di isole ospita alcuni dei paesaggi più belli e delle persone più amichevoli del mondo.

Se avete bisogno di essere convinti del motivo per cui vale la pena visitare l’arcipelago polinesiano, ecco tutto ciò che dovete sapere su questa destinazione da tenere in considerazione prima di prenotare il vostro viaggio.

Cosa vedere nell’arcipelago polinesiano?

L’arcipelago polinesiano è davvero uno spettacolo da vedere, con numerose meraviglie naturali. Il Piton de la Fournaise, nell’isola di Réunion, è uno dei vulcani attivi più grandi del mondo, mentre il Taputaputea, nell’isola di Pasqua, è la costruzione in pietra più grande del mondo.

A Samoa, la Malua Bay è uno dei pochi luoghi al mondo in cui è possibile ammirare una spiaggia vulcanica di sabbia nera. Uia, nella Polinesia francese, è l’atollo corallino più grande del mondo, mentre il canyon più profondo del mondo, il fiume Gorgona in Colombia, si trova nel Pacifico meridionale. Se volete sperimentare la ricca cultura della regione, potete visitare luoghi come Hanga Roa nell’Isola di Pasqua e Pape’ete a Tahiti, che ospitano alcune delle più antiche opere d’arte e architettura della regione.

Attività nell’arcipelago polinesiano

L’arcipelago polinesiano è il luogo ideale per provare una varietà di sport e attività acquatiche. Se visitate Tahiti, potete provare il surf o fare un tour per l’avvistamento delle balene, mentre in Nuova Caledonia potete vedere i garong contro i coccodrilli d’acqua salata. Se visitate le Isole Cook, potete fare un’immersione subacquea per esplorare la ricca vita marina dell’isola. Alle Samoa si possono prendere lezioni di surf o kitesurf, mentre alle Hawaii si possono fare escursioni di snorkeling o immersioni. Nelle altre isole della regione si può fare una battuta di pesca o provare lo sci d’acqua.

Quali sono i luoghi migliori da visitare

Polinesia francese: questo arcipelago ospita alcune delle isole più belle della regione, tra cui Bora Bora, famosa per i suoi hotel di lusso e le sue spiagge, e Tahiti, dove si trova l’atollo corallino più grande del mondo.

Nuova Caledonia: Questo territorio francese ospita alcune delle barriere coralline più sane e ricche del mondo. – Samoa: Quest'isola è il luogo ideale per i subacquei e gli amanti delle immersioni, poiché presenta alcuni dei più bei paesaggi sottomarini del mondo.

Hawaii: Conosciuto anche come "Stato Aloha", qui si trovano il vulcano più alto del mondo, il Mauna Loa, e il più grande museo pubblico in stile arcipelago polinesiano del mondo, il Bishop Museum.

Isola di Pasqua: Qui si trovano i Moais, grandi statue scolpite che sono diventate un simbolo dell'arcipelago polinesiano.

Cibi da provare nell’arcipelago polinesiano

La Polinesia francese è famosa per i suoi piatti a base di cocco. In questa regione si possono gustare curry, stufati e dessert a base di cocco. Gli abitanti delle Hawaii sono noti per l’uso di pesce e maiale nei loro piatti. Si possono provare vari piatti a base di pesce, come il poke e il salmone lomilomi, e piatti a base di maiale arrostito, come il maiale kalua e il maiale barbecue hawaiano.

Se visitate la Nuova Caledonia, potete provare le ciotole di açaí e le baguette della Nuova Caledonia. Le Samoa sono famose per l’uso del cocco nei loro piatti. Si possono provare dessert, curry e bevande a base di cocco. Se visitate Tahiti, potete provare i piatti di pesce in stile tahitiano come il poisson cru, pesce avvolto in foglie di banano e cotto in un forno a pozzo.