Fashion Luxury 2023: quali sono le previsioni e le tendenze accessori

Gli amanti della fashion luxury conoscono molto bene l’andamento positivo del mercato della moda di lusso che, nonostante la pandemia e la crisi economica, continua a rappresentare uno dei settori più in salute a livello globale.

Anche per l’economia italiana il settore della moda luxury rappresenta un comparto estremamente importante, con un valore che supera i 300 miliardi di euro e che nell’ultimo ventennio può contare su leadership intramontabili, marchi storici apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, che mostrano con orgoglio l’arte del Made in Italy.

Nel settore della moda di lusso ogni anno si introducono nuove nicchie e brand innovativi pronti a stupire anche i consumatori più fidati dei brand storici. Entrambi si possono trovare con i loro modelli e i loro design particolari nelle boutique di lusso, sia fisiche che online, come ad esempio in Lorenzetti Luxury abbigliamento e accessori.

Tendenze accessori di lusso 2023: conferme e novità

Non si tratta solo di mostrarsi al pubblico in una certa mise, dietro ogni acquisto si nascondono idee di stile e uno schema ben preciso che sempre più persone iniziano ad apprezzare. Per questo nuovo anno i grandi brand della moda hanno proposto grandi novità e spunti di riflessione anche per gli accessori, elementi fondamentali per completare i propri outfit.

Tra le tendenze gioielli di lusso per il 2023 troviamo grandi novità e ritorni del passato, a partire dagli orecchini maxi con perle grandi presentati dal noto marchio Westwood, gli orecchini a candelabro in oro satinato mostrati con grande orgoglio sulle passerelle della Fashion Week da Armani, fino alle catene da polso a doppio giro per un look più forte ma al tempo stesso elegante.

Tornano con grande “sorpresa” le maxi bag, protagoniste delle principali passerelle di alta moda e già indossate dalle principali celebrità internazionali. Si assiste anche al grande ritorno della borsa hobo, piccola e a forma di mezza luna: come lo splendido modello firmato Saint Laurent sfoggiato in pubblico dalla giovane e bellissima modella Hailey Bieber.

Per le amanti del copricapo si prevede tra le tendenze accessori luxury per i mesi futuri il grande ritorno del classico e senza tempo basco alla francese, che dona un tocco vintage ed estremamente raffinato al proprio outfit e che è già spopolato in questi mesi grazie al grande successo della serie tv Emily in Paris.

Consigli per la creazione di un outfit luxury

Chi è alle prime armi con l’abbigliamento e gli accessori di lusso deve prestare attenzione ad alcuni dettagli prima di uscire di casa: