A sud dell’Estonia: ecco cosa c’è da vedere in Lettonia e quando visitarla

Anche se probabilmente non rientra tra le mete più gettonate per le vacanze, la Lettonia è un paese che ha davvero tanto da offrire. Questa repubblica baltica si trova a sud dell’Estonia e a nord della Lituania; ad ovest si affaccia sul mar Baltico, esattamente di fronte alla Svezia. Ma scopriamo cosa c’è da vedere in questo stato e qual è il periodo migliore dell’anno per visitarlo.

Cosa vedere in Lettonia: le spiagge sul mar Baltico e la capitale Riga

Pur non essendo particolarmente grande, la Lettonia ha un patrimonio paesaggistico e naturalistico di tutto rispetto, tra boschi spettacolari e più di quattrocento chilometri di costa. E a proposito di costa, la prima località che suggeriamo è Jurmala, forse la spiaggia più famosa dello stato: la sua ampia distesa di sabbia bianca è attrezzata e facilmente raggiungibile da Riga. La stagione balneare va da maggio a settembre, con le temperature che possono arrivare fino ai venti gradi durante i periodi più caldi dell’estate, anche se la spiaggia è davvero suggestiva anche d’inverno, quando il mare si ghiaccia e la sabbia è coperta da neve.

L’abbiamo appena nominata e ne parliamo subito: Riga è la capitale della Lettonia, la città in cui abita la maggior parte dei due milioni di abitanti della Lettonia, non a caso si tratta della città baltica più popolata in assoluto. Spesso viene definita la Parigi del nord, perché lungo le sue vie è possibile ammirare tanti palazzi in stile Art Nouveau. Il centro storico si sviluppa intorno al duomo, la grande chiesa medievale caratterizzata da un mix di stili il cui chiostro ospita il Museo della Storia; il castello di Riga e le cattedrali di San Giacomo e di san Pietro sono altri gioielli della capitale, le cui piazze si animano durante la bella stagione, quando si può godere della presenza di un tiepido ma confortevole sole.

Bellezze naturali e castelli a nord della Lituania e a sud dell’Estonia

Un’altra meta importante di un ipotetico viaggio in Lettonia è il parco nazionale Gauja, che si trova nella valle scavata dall’omonimo fiume: gli appassionati di trekking e gli amanti della natura potranno perdersi tra percorsi e sentieri immersi nel verde degli abeti e dei pini lungo i quali è possibile ammirare laghi, castelli e valli. All’interno del parco, che si trova a cavallo tra i comuni di Sigulda e Valmiera, c’è anche la grotta di Gutmanala, l’attrazione più antica del paese, dove è possibile ammirare svariate incisioni rupestri. La città di Sigulda è famosa anche per le sue piste da bob, ma pure per il suo castello.

Rimanendo in ambito di castelli è opportuno segnalare anche la fortezza di Cesis, che oltre ad essere una delle fortezze meglio conservate dell’intera Lettonia è circondata da un bellissimo parco. Ma l’edificio che è riuscito ad affermarsi come il vero simbolo della Lettonia è senza dubbio il palazzo di Rundale, una favolosa costruzione che nel corso degli anni è stato residenza estiva dei duchi di Curlandia ed ospedale per l’esercito francese di Napoleone. Oggi è il palazzo di punta per le grandi occasioni ufficiali, ma le sue sale ed il suo enorme parco possono essere visitati anche nel resto dell’anno.