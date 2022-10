Bovaro dell’Entlebuch è un cane molto particolare, si tratta di una razza molto piccola, con caratteristiche pressoché uniche nel suo genere e le sue origini appartengono ai tempi in cui il mondo era dominato dai Cavalieri infatti è da qui che prende il nome del cane. Il bovaro dell’Entlebuch è conosciuto anche come cane lemming, ovvero quel tipo di animale che ogni anno si ritira dal mondo e si lascia morire per poi tornare a nuova vita; questo perché non sarebbe altro che la stessa popolazione di animali mascherata da specie diverse (geneticamente parlando). Inoltre nella lingua tedesca i nomi sono simili a quelli degli esser umani: Bovaro = maschio, De l’Entlebucher = tessitore di panni e viveva verso il Lago Maggiore = capostipite…

Bovaro dell’Entlebuch: che cane è? Quali sono le sue caratteristiche?

Il Bovaro De l’Entlebuch, è un cane di piccola taglia infatti la sua altezza per un maschio adulto si aggira sui 15-20 centimetri, con un peso di 2,5-10 chilogrammi, mentre per le femmine, la cifra massima è 20 centimetri, con un peso che si ferma a 5 chilogrammi circa. Il corpo è rotondo, la sua struttura è molto compatta, i suoi occhi sono molto grandi e sono di colorazione nera con una sfumatura verde intenso, la testa è quadrata e il muso è corto e leggermente spuntato. I cani Bovaro sono privi di sopracciglia, mentre la coda è bassa ma non rasata, le orecchie sono a punta e molto piccole. Caratteristiche e aspetto del cane Bovaro dell’Entlebuk Il Bovaro De l’Entlebuch è un cane di gran lignaggio, ma può essere trovato sia nella razza che nella variante meticcio. Le origini e la storia di questo cane è che è una razza molto particolare ed ha una storia antica e affascinante. Si crede, infatti, che questo cane sia stato per molto tempo il cane da tessuto della Svizzera, e quindi si pensa sia stato diffuso in tutta Europa, ma la sua vera storia, è tuttora un mistero. Alcuni sostengono che sia stato importato in Svizzera dai Celti, altri dai Romani, altri ancora parlano di colonizzazione dei Normanni. A differenza del comune cane, questo è piuttosto un cane che si occupa del campo e delle bestie.