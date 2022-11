I motori più grandi del mondo: la classifica e la potenza

I motori più potenti sono i più grandi e forti, in grado di sollevare i carichi più pesanti o di spingere i maggiori volumi di carburante. Sono costruiti per essere potenti, di solito in grado di gestire una coppia elevata a basso numero di giri o un numero di giri elevato con una coppia elevata. Tutti hanno in comune un singolo cilindro molto grande. In questo elenco esploreremo alcuni dei motori più grandi mai costruiti.

La maggior parte di essi viene utilizzata in applicazioni in cui le dimensioni sono davvero importanti, come navi e treni. Esistono molti tipi di motori a vapore, rotativi, ibridi, a combustione, ma qui esamineremo solo i motori a combustione interna con una capacità del singolo cilindro superiore a 1 litro (0,66 pollici cubi).

Motore marino MTU tipo ML-AVR

Questo motore è un motore marino diesel a 2 tempi a flusso incrociato, con una cilindrata di 5.955 litri (3.010 pollici cubi). Viene utilizzato nelle grandi navi come motore di propulsione ed è in produzione dal 1985 ed è costruito da MTU Friedrichshafen.

Questo motore è il più grande e potente al mondo per cilindrata, ha la potenza necessaria per movimentare 90.000 tonnellate di carico a una velocità di 16 nodi. È il motore più potente al mondo con una potenza di 55.900 kW (75.000 CV) a 36 giri/min.

Motore ESS Euro 6

È un motore monocilindrico con una cilindrata di 4.990 litri (2.490 pollici cubi). Viene utilizzato nei veicoli pesanti e nei fuoristrada. Il motore ESS Euro 6 è costruito dall’azienda tedesca MAN. Questo tipo di motore per impieghi gravosi è attualmente utilizzato in quasi tutti i veicoli commerciali dell’UE ed è uno dei più potenti mai prodotti. È il motore commerciale più potente al mondo, con una potenza di 41.000 kW (55.000 CV) a 2.800 giri/min.

Motori Hyundai Rotem HRV

È un motore monocilindrico con una cilindrata di 4.941 litri (2.500 pollici cubi), viene utilizzato nelle grandi navi come motore di propulsione. Questo tipo di motore marino è utilizzato in navi molto grandi, fino a navi con una capacità di 2.000 TEU (venti unità equivalenti), è costruito da Hyundai Heavy Industries e ha una potenza di 41.000 kW (55.000 CV) a 36 giri/min.

UOMO B&N V

È un motore monocilindrico con una cilindrata di 4.933 litri (2.500 pollici cubi), viene utilizzato nelle grandi navi come motore di propulsione. Questo tipo di motore marino è utilizzato in navi molto grandi, fino a navi con una capacità di 2.000 TEU (venti unità equivalenti) è costruito dall’azienda tedesca MAN Diesel & Turbo, ha una potenza di 41.000 kW (55.000 CV) a 36 giri/min.

Molti dei motori più grandi sono progettati per funzionare a diversi tipi di giri al minuto e sono in grado di gestire una coppia molto elevata. Gli ingegneri che progettano motori di grandi dimensioni devono spesso affrontare sfide che non si presentano con i motori più piccoli. Questo perché i motori più grandi richiedono componenti molto resistenti e allo stesso tempo molto leggeri.