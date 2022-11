Magazzino per l’e-commerce: tre regole per gestirlo al meglio

Chi ha un’attività che si occupa di vendere al dettaglio prodotti anche online, sa bene come il lavoro di magazzino in questo caso sia triplicato e nettamente più difficile. In particolare, il magazzino per l’e-commerce è un magazzino che deve essere efficiente, tempestivo e ben aggiornato. Per via dell’essenza stessa del commercio elettronico, infatti, non sono permessi ritardi o rallentamenti. Il consumatore che acquista online è abituato ad avere tutto in maniera rapida e certa, motivo per cui ritardi o disguidi relativi anche alla sola disponibilità dei prodotti diventano molto difficili.

Per gestire al meglio un magazzino per l’e-commerce, allora, è fondamentale evitare le perdite di tempo generate e aumentare la produttività, prevenendo anche le emergenze. Tutto questo, inoltre, deve essere fatto cercando di rispettare il più possibile le esigenze di mantenimento dei costi aziendali, più alti dei competitor che hanno magazzini adibiti alla vendita al dettaglio in presenza. Di seguito è possibile leggere le tre regole fondamentali per gestire un’ecommerce al meglio che sono applicate da GLO, Gruppo Logistico Out-log che si occupa di aiutare tutti gli imprenditori che hanno un magazzino ad ottimizzare i costi per massimizzare i guadagni e migliorare anche la fidelizzazione del cliente, cosa essenziale al giorno d’oggi visto che la concorrenza in rete è ormai tantissima e i vari canali disponibili per commerciare i prodotti semplicemente. La prima regola sembra scontata ma in realtà è la più importante che spesso molti sottovalutano.

Aumentare la produttività, la prima regola per la gestione del magazzino e-commerce.

La prima regola fondamentale è fare si che tutti gli ordini siano evasi poco dopo l’arrivo. In un magazzino per l’ecommerce, la velocità è perciò fondamentale. Naturalmente, la velocità di elaborazione deriva soprattutto dalla competitività e dalle capacità delle persone impiegate ma anche dalla strategia e i sistemi previsti per la spedizione dell’ordine ricevuto. Nello specifico, il magazzino per l’e-commerce deve avere una logistica efficace ed efficiente che sia il prodotto di una base funzionale di programmi flessibili e all’avanguardia. Si parla, in questi casi, di intralogistica: il flusso delle merci presenti all’interno del magazzino dal momento in cui partono fino al momento in cui escono dall’interno, tutti gli anelli della supply chain (catena di distribuzione). Anche i corrieri hanno un ruolo fondamentale, perché devono garantire la tranciabilità della spedizione in quanto tutti i clienti la richiedono e alcuni la reputano persino un sistema di sicurezza.

L’importanza del giusto stock del magazzino per l’e-commerce, la seconda regola

Garantire sempre ottimi livelli di stock delle merci è fondamentale per la riuscita di un buon magazzino di e-commerce. Può capitare che, di tanto in tanto, qualche prodotto non sia disponibile ma deve essere solamente una situazione straordinaria. Mantenere la merce in gran numero, infatti, è importante, ma averla in una quantità eccessiva rispetto alle necessità effettive è controproducente, perché ha un costo non indifferente.

Per gestire correttamente il magazzino, allora, serve razionalizzare lo spazio e fare degli investimenti coscienziosi e oculati in merito al numero della merce e delle scorte effettuate. Questo significa che all’interno del magazzino è meglio se ci sia un software WMS, chiamasi così quello dedito a calcolare con precisione e in tempo reale quando una merce sta per esaurirsi o se la stessa è prossima all’esaurimento. In sostanza, è una forma di fotografia molto precisa di quello che c’è in magazzino che è visualizzabile da tutti gli addetti che vi hanno accesso, permettendogli di intervenire per risanare il problema o impedire che si verifichi.

Terza regola per gestire al meglio un magazzino per e-commerce: attenzione al disordine e alla disorganizzazione.

Per funzionare bene, il magazzino deve anche essere perfettamente in ordine e ben organizzato. Queste qualità non sono casuali ma il frutto di un attento studio in merito alla divisione dei compiti del personale all’interno dell’ambiente lavorativo e della progettazione degli ambienti di magazzino e della formazione corretta e oculata di tutti gli impiegati. Un e-commerce disorganizzato è inefficiente, rischia di sbagliare gli ordini o farli partire decisamente in ritardo con il risultato di generare dei feedback negativi – che oggi contano molto più di tanto altro – danneggiando la reputazione dell’azienda. La puntualità nel commercio elettronico è fondamentale e capita spesso che gli utenti diano dei pareri o dei giudizi proprio su questo aspetto. Solitamente, anche all’interno di un magazzino ben gestito, queste difficoltà possono sorgere quando si verifica un picco di ordini oppure una decisione sbagliata e prematura – da parte dell’organo direttivo – di allargare l’offerta di prodotti senza però valutare la possibilità di soddisfarla.