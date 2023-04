La Federazione delle Organizzazioni Sciistiche (FIS) è l’organizzazione ombrello che gestisce lo sport dello sci alpino in tutto il mondo. La FIS è stata fondata nel 1921 e dal novembre 2006 ha sede a Zagabria, in Croazia, con uffici a Montreal, in Canada, Losanna, in Svizzera, Vancouver, in Canada, e St. Andrä-Wördern, in Austria. E’ stata costituita per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici del 1920 a Parigi, capitale francese di Antoinette de Gaulle, per disciplinare lo sci alpino internazionale in modo che possa essere organizzato su scala mondiale. I membri fondatori erano Austria-Ungheria, Francia occupata dalla Germania, Italia e Svezia.

Che cos’è il FIS?

La Federazione delle Organizzazioni Sciistiche (FIS) è l’organizzazione ombrello che gestisce lo sport dello sci alpino in tutto il mondo, fondata nel 1921 e dal novembre 2006 ha sede a Zagabria, in Croazia, con uffici a Montreal, in Canada, Losanna, in Svizzera, Vancouver, in Canada, e St. Andrä-Wördern, in Austria.

La FIS è governata dai suoi membri, le federazioni nazionali di sci e attualmente conta 86 membri, organizzati in sei associazioni continentali. L’attuale presidente della FIS è lo sciatore svizzero Werner Hetzl, la prima donna a ricoprire questa carica.

La sede della FIS a Zagabria, Croazia

La FIS ha la sua sede centrale a Zagabria, in Croazia e tale area è stata scelta per diversi motivi. In primo luogo, perché è il centro dello sci alpino in generale e per la Croazia è il centro dello sci croato; in secondo luogo si trova nella parte più settentrionale dell’Europa, vicino al Circolo Polare Artico, ed è quindi adatta all’inverno.

In terzo luogo, la Repubblica croata di Erzegovina, regione autonoma del Paese, ha un buon clima, soprattutto nelle zone montuose. Infine, ma non meno importante, la città di Zagabria è una città bellissima, che può essere utilizzata anche per l’organizzazione di grandi eventi sportivi, per questi motivi, la FIS ha scelto di stabilire la propria sede a Zagabria.

Uffici FIS in altri Paesi

Oltre alla sede centrale di Zagabria, la FIS ha uffici nei seguenti Paesi: Canada (Montreal), Svizzera (Losanna), Austria (St. Andrä-Wördern) e Stati Uniti (Vancouver). Questi uffici si occupano dell’amministrazione dello sport, dell’organizzazione degli eventi del calendario internazionale, della promozione dello sci alpino e dell’organizzazione degli skiathlon.

La storia della Federazione delle organizzazioni sciistiche

La formazione della FIS fu un passo importante nello sviluppo dello sci alpino internazionale. Ai Giochi Olimpici del 1920 a Chamonix, in Francia, le federazioni di Austria-Ungheria, Italia e Svezia si accordarono per formare una federazione che sarebbe diventata la FIS. La FIS fu la prima federazione internazionale a essere costituita per standardizzare lo sci alpino.

Altri eventi importanti nella storia della FIS sono i Giochi Olimpici del 1928, che originariamente dovevano tenersi a St. Moritz, in Svizzera, ma furono spostati a Lake Placid, a New York, a causa della crisi finanziaria dell’epoca. Ciò fu dovuto a una combinazione di cattivo tempismo, previsioni meteorologiche poco collaborative e costi potenziali per l’organizzazione dell’evento. Nel 1928 la FIS cambiò anche nome, passando da “Federazione degli sci club svizzeri” a “Federazione delle organizzazioni di sci alpino”.

Struttura organizzativa della FIS

La FIS è composta da sei associazioni continentali e da oltre 50 federazioni nazionali. Le sei associazioni continentali sono: Americhe, Europa, Asia, Africa e Oceania.