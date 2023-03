Assicurazione auto: caratteristiche, documenti e costi

L’assicurazione per l’auto, così come per motoveicoli e autoveicoli di varia natura, dai furgoni ai camper è obbligatoria per quanto riguarda la Responsabilità Civile, ovvero la tutela nei confronti di eventuali danni causati con la propria auto a terze persone e ad oggetti.

Sono inoltre disponibili diverse garanzie accessorie, utili per proteggere sé stessi e il proprio veicolo dagli eventi esterni, tuttavia in questo caso non si tratta di un obbligo di legge, ma di prodotti che possono essere scelti e acquistati singolarmente in base alle proprie esigenze.

Sottoscrivere una polizza per l’auto richiede sempre una certa perdita di tempo, ma è anche vero che, grazie al diffondersi delle assicurazioni online, è possibile scegliere con tutta calma il prodotto assicurativo ideale e acquistarlo direttamente tramite web.

Quali sono i documenti da inviare per sottoscrivere l’assicurazione auto

I documenti necessari per l’assicurazione auto sono il libretto di circolazione, il certificato di proprietà dell’auto, il codice fiscale e un documento di identità valido. Qualora si trattasse di un’auto usata, è necessario fornire anche il passaggio di proprietà dell’automobile, o comunque i documenti che vengono rilasciati provvisoriamente al momento dell’acquisto.

Attualmente, secondo quanto previsto dal Decreto Bersani, è possibile ereditare la classe di merito più alta all’interno della propria famiglia, in questo caso è necessario presentare anche l’attestato di rischio del famigliare in questione.

Che cosa è l’attestato di rischio e dove si trova

L’ATR (Attestato di Rischio) è in pratica il documento che raccoglie tutte le informazioni relative alla situazione assicurativa di un soggetto nel corso del tempo. Oltre alla classe di merito, l’Attestato di Rischio include tutti i dettagli relativi ai sinistri dei sei anni precedenti.

Oggi, l’ATR non viene rilasciato più sotto forma di documento cartaceo, ma in versione digitale e, generalmente, sono le compagnie di assicurazione stesse che lo prelevano dai registri pubblici nazionali. Ciò significa che, nel momento in cui si decide di cambiare l’assicurazione per la polizza RC Auto, tale documento verrà scambiato tra le compagnie, senza alcuna necessità di passare attraverso il titolare della polizza.

Dove conservare il tagliando assicurativo

In passato, il tagliando rilasciato dalla compagnia di assicurazione doveva obbligatoriamente essere esposto sul parabrezza dell’auto, in quanto attestava, appunto, la regolare presenza della copertura RC Auto. Già da diversi anni, quest’obbligo è decaduto, poiché la situazione assicurativa dell’automobilista viene controllata con la lettura digitale della targa.

È comunque obbligatoria la presenza del certificato rilasciato dalla compagnia di assicurazioni nel momento in cui viene pagato il premio: può essere conservato all’interno dell’auto, tuttavia oggi molte compagnie mettono a disposizione dei propri utenti un’app dedicata dove sono disponibili sia i documenti, in formato digitale, sia tutte le informazioni relative all’assicurato e alla polizza.

Come risparmiare sui costi dell’assicurazione auto

L’assicurazione auto rappresenta un vero e proprio costo, che molte famiglie, soprattutto per più auto o veicoli di grossa cilindrata, faticano a sostenere. Stipulare una polizza online può essere quindi un’ottima soluzione per spendere meno, anche se occorre prestare attenzione nella scelta.

È bene orientarsi verso compagnie di assicurazione già note che dispongono di un canale online, oppure, soprattutto nel caso di nuove compagnie che offrono sconti considerevoli, consultare le recensioni online di chi è già stato cliente.

Spesso, per spendere meno, gli automobilisti cambiano assicurazione ogni anno, avvalendosi delle promozioni di benvenuto che le compagnie offrono ai nuovi clienti: per effettuare la scelta migliore riguardo a qualità e prezzo, può essere molto utile ricorrere ad un comparatore online e confrontare più preventivi. È importante ricordare che la polizza RC è obbligatoria e non si rinnova automaticamente: lasciandola scadere è possibile acquistarla presso un’altra compagnia. Diversamente, le garanzie accessorie necessitano di disdetta: si raccomanda quindi di informarsi presso la compagnia in essere per evitare di dover pagare un altro anno.