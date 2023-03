Color salmone: come abbinarlo a mobili bianchi?

‍Quando si acquistano dei mobili bianchi, non c’è da sorprendersi che abbiano bisogno di un ritocco subito dopo l’installazione. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere è la sfida di trovare un colore di vernice che si adatti ai colori d’accento e agli arredi esistenti nella casa.

Inoltre, il trucco di abbinare i mobili bianchi a un nuovo colore di vernice diventa ancora più difficile quando si ha a che fare con superfici come i rivestimenti in legno, che hanno un proprio tipo di tonalità, non solo il bianco di base. Cosa deve fare un interior designer? Se vi trovate in questa situazione, seguite questi passaggi per scegliere la giusta vernice color salmone e altri consigli per rendere più facile questo progetto di ristrutturazione della casa.

Decidere il colore del salmone desiderato

I mobili bianchi di qualsiasi tipo vengono scelti in parte in base al colore delle pareti della stanza. Tuttavia, molti proprietari di casa preferiscono una vernice color salmone per le pareti. Il primo passo per abbinare un colore di vernice è decidere il livello di salmone che si preferisce per la stanza, la vernice è disponibile in diverse tonalità di salmone, dall’arancione al rosso.

Durante l’acquisto della vernice color salmone, è bene annotare la tonalità di colore desiderata. Per avere un’idea più precisa del colore salmone più adatto, si può anche portare al negozio di vernici un campione del colore della parete esistente.

Trovare il giusto colore di vernice da abbinare ai mobili bianchi

Quando si acquista una vernice color salmone, ci si può trovare confusi dall’ampia gamma di campioni di vernice color salmone presenti in negozio. Per facilitare la scelta del colore giusto, seguite questi passaggi:

Trovare la sezione giusta del negozio: è necessario andare nella sezione “tinta” del negozio, usare la ruota dei colori per selezionare il colore giusto.

Sulla ruota si trova il colore primario su un lato e il colore secondario sull’altro: il colore primario è il colore che si vuole abbinare, il colore secondario è il colore già presente nella stanza.

Usare un prodotto di rivestimento per abbinare il colore della vernice

Se il colore della vernice scelto non corrisponde perfettamente al colore del salmone della stanza, potrebbe essere necessario utilizzare un prodotto di rivestimento per abbinare il colore della vernice esistente. Ad esempio, se il colore della parete è un rosso caldo, arancione o salmone e voi scegliete un colore di vernice blu-grigio freddo, un primer colorato di rosso arancio farà apparire caldo il colore di vernice blu-grigio freddo.

Se il colore della parete è un blu, un verde o un grigio freddo e si sceglie un colore di vernice rosso arancio, un primer colorato di blu-verde farà apparire il colore di vernice rosso arancio freddo. In alcuni casi, se il colore della parete è un brutto colore verde, blu o marrone e si sceglie un colore di vernice rosso-arancio, un primer colorato verde-blu farà apparire caldo il colore di vernice rosso-arancio.

Scegliere un colore solido e ritoccare in seguito

Se avete scelto un colore salmone ma non siete sicuri della tonalità esatta, scegliete una vernice color salmone a tinta unita. Questa vernice può essere utilizzata per ritoccare il colore della parete esistente, se necessario. Una volta dipinta la parete, si potrà scegliere la vernice color salmone perfetta da abbinare alle pareti. Potrebbe essere necessario acquistare un altro barattolo di vernice per completare il lavoro.