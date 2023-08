Cosmetici per l’estate: quali è meglio portare? Cosa evitare?

Quando si alzano le temperature, può essere difficile scegliere quali cosmetici applicare e quali no, ma si consigliano spesso creme e trucchi dalla texture microfluida e con filtri solari, magari con delle fragranze “fresche”. In borsa, poi, è bene tenere un’acqua termale o un face mist idratante e lenitivo. Ma quali sono, allora, i prodotti da evitare? A cosa fare attenzione?

Ripulire la propria trousse

Si può cominciare a scegliere i cosmetici giusti dell’estate partendo dalla propria trousse, ripulendola e togliendo ciò che non serve. Sono da tenere prodotti come la cipria, che aiuta a prolungare la tenuta del trucco, il mascara, che può bastare anche da solo per esaltare lo sguardo, e dei blush, che siano dalla nunce bronzo, marrone o biscotto, in modo da “scaldare” il proprio colorito.

Sarebbero da evitare, nei mesi estivi, i fondotinta, a meno che non siano a base acquosa, gli ombretti scuri, preferendo tonalità nude o di colore rosa (i finish sono ottimi anche si sa va in spiaggia), e i rossetti brillanti, che con il caldo si sciolgono facilmente, ed è meglio sostituirli con dei lipstick mat o del lip oil, che lucidano e nutrono le labbra, magari scegliendo tono in tinta con la stagione, come il corallo, adatto ad una pelle dorata.

Quali prodotti scegliere

Oltre a cambiare i propri trucchi, bisogna fare attenzione a creme, sieri, etc. Viste le alte temperatura, tali prodotti dovrebbero fornire protezione dai raggi UV, sia che si vada al mare oppure si rimanga in città. Gli esperti consigliano creme e altri prodotti non solo con filtri SPF, ma anche principi attivi antietà e detox, da poter portare anche in borsa o in tasca, se necessario.

Se si portano profumi dalle fragranze intense, è bene sostituire anch’essi con altre più in sintonia dalla stagione. La pelle accaldata, infatti, non si sposa bene con ingredienti speziati o forti dei vari profumi. Le più indicate sono le fragranze agli agrumi, come cedro o bergamotto, erbe tipo verbena o menta, oppure degli aromi dai sentori marini ed acquatici.

Non è, tuttavia, solo la pelle del viso a risentire del caldo, ma anche le gambe, che possono essere soggette a gonfiori e stanchezza. Per esse, è bene optare per creme drenanti, in modo da eliminare l’acqua in eccesso, massaggiando bene la zona interessata. Se è possibile, è bene applicarle dopo averle fatte rinfrescare in frigorifero. Per evitare la vasodilatazione, sono utili anche integratori a base di ippocastano, bromelina (estratta dall’ananas), rusco e corteccia di pino marittimo.