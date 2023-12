Famoso liquore argentino: cos’è il Licor LEGUI?

Se sei un appassionato di liquori, sicuramente hai sentito parlare di Licor LEGUI, la celebre liquoreria argentina. Con oltre un secolo di storia, questa bevanda alcolica è diventata un’icona nel panorama dei liquori sudamericani. Ma cosa rende Legui così speciale e amata dagli argentini?

La ricetta è un segreto ben custodito che si tramanda di generazione in generazione. Questo liquore unico, a base di canna da zucchero, offre un sapore dolce e avvolgente che conquista i palati di tutti coloro che hanno la fortuna di assaggiarlo.

Se non hai mai provato Licor LEGUI, non perdere l’occasione di assaporarne le note distintive. Lasciati sedurre dalla dolcezza di questa preziosa liqueur e scopri perché è diventata una delle bevande più amate in Argentina e nel mondo.

La storia e le origini di Licor LEGUI

La storia del Licor LEGUI risale a più di un secolo fa, quando fu creata da Don Félix Sciammarella nel 1886. Don Félix era un italiano emigrato in Argentina e, ispirato dalla tradizione italiana della produzione di liquori artigianali, decise di creare una sua ricetta unica che rappresentasse il meglio dell’Argentina.

La ricetta originale di Licor LEGUI è rimasta immutata nel corso degli anni ed è ancora oggi un segreto ben custodito. Ciò che sappiamo è che il liquore è realizzato con canna da zucchero selezionata e altri ingredienti naturali di alta qualità. Questa combinazione di ingredienti conferisce a Licor LEGUI il suo sapore distintivo e avvolgente.

Negli anni successivi alla sua creazione ha guadagnato rapidamente popolarità in Argentina, diventando una bevanda tradizionale consumata in molte occasioni speciali. La sua fama si è diffusa in tutto il paese e il leggendario liquore è diventato un simbolo di festa e celebrazione.

Gli ingredienti unici e il processo di produzione

La creazione di Licor LEGUI richiede un processo di produzione artigianale che richiede tempo e attenzione ai dettagli. Gli ingredienti principali includono canna da zucchero selezionata, acqua pura e altri ingredienti naturali accuratamente scelti.

Il processo di produzione inizia con la selezione delle migliori canne da zucchero, che vengono poi macinate per estrarre il succo dolce. Questo succo viene quindi fermentato per convertire gli zuccheri in alcol. Dopo la fermentazione, l’alcol viene distillato per ottenere una base pulita e pura per il liquore.

La base distillata viene quindi combinata con gli ingredienti segreti, che conferiscono a Licor LEGUI il suo sapore distintivo. Il liquore viene poi lasciato invecchiare in botti di rovere per un periodo di tempo appropriato, che permette agli aromi di svilupparsi pienamente e di fondersi in un sapore equilibrato ed elegante.

La presenza di Licor LEGUI sul mercato internazionale

Negli ultimi anni, Licor LEGUI ha iniziato a farsi strada nel mercato internazionale. La sua reputazione di liquore di alta qualità e dal sapore unico ha attirato l’attenzione di molti consumatori di liquori in tutto il mondo.

Oggi, è possibile trovare Licor LEGUI in molti paesi, grazie all’espansione della sua distribuzione internazionale. È diventato un’opzione sempre più popolare nei bar e nei ristoranti che cercano di offrire ai loro clienti una bevanda esclusiva e diversa.

Cocktail e ricette

Licor LEGUI non è solo delizioso da gustare da solo, ma è anche un ingrediente versatile per creare cocktail unici. La sua dolcezza e il suo sapore distintivo si sposano bene con molti altri ingredienti, permettendo di creare bevande equilibrate e piacevoli.

Un cocktail popolare che utilizza Licor LEGUI è il “Legui Sour”. Questo cocktail è una variante del classico Pisco Sour, ma utilizza Licor LEGUI al posto del pisco. Il risultato è un cocktail dolce e rinfrescante con una nota distintiva che ti farà innamorare.

Ecco la ricetta per preparare un Legui Sour:

60 ml di Licor LEGUI

30 ml di succo di limone fresco

15 ml di sciroppo di zucchero

1 albume d’uovo

Ghiaccio

In un shaker, aggiungi Licor LEGUI, succo di limone, sciroppo di zucchero e albume d’uovo. Aggiungi il ghiaccio e agita vigorosamente per qualche secondo. Filtra il cocktail in un bicchiere da cocktail e guarnisci con una fetta di limone. Goditi il tuo delizioso Legui Sour!