Il mondo delle power bank personalizzate: tutto ciò che è importante sapere

Personalizzare le power bank con il logo di un’azienda può essere la soluzione ideale per pubblicizzare un’attività che si vuol far conoscere. Un dispositivo tecnologico brandizzato rappresenta, in effetti, un’idea vincente dal punto di vista del marketing, anche perché si ha l’opportunità di decidere tutte le caratteristiche e il design che tale prodotto dovrà avere, a seconda delle esigenze e delle aspettative delle persone a cui ci si rivolge. Ma che cosa sono le power bank personalizzate ? Stiamo parlando di strumenti che consentono di ricaricare i device tecnologici, in modalità wireless o con cavo, in qualunque posto ci si trovi.

Come funziona una power bank

Di solito le power bank vengono messe in carica, e cioè collegate con una fonte di alimentazione elettrica, per poi essere utilizzate. Si tratta di un tipo di gadget tecnologico decisamente utile, e per questo motivo molto richiesto. Prima di effettuare questo tipo di investimento, comunque, è opportuno effettuare una riflessione sui destinatari degli omaggi, valutando sia le abitudini di impiego che, più in generale, le necessità dei destinatari. Il mercato attuale, in effetti, mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni, con capacità e dimensioni differenti per assecondare tutte le necessità. Occorre pertanto stabilire se sia più conveniente propendere per un modello di capacità ridotta o superiore: un aspetto che è direttamente correlato alla frequenza con la quale i dispositivi dovranno essere ricaricati.

Guida alla scelta delle power bank

In molti casi la tentazione è quella di privilegiare delle power bank di dimensioni contenute, in modo che il dispositivo possa essere messo senza problemi nello zaino o perfino in tasca. Il formato, però, non è il solo aspetto su cui ci si dovrebbe focalizzare in previsione della scelta; bisogna, invece, pensare al valore di Mah, che incide sull’autonomia di ricarica che il dispositivo è in grado di garantire. In linea di massima, il range relativo alla capacità di ricarica va da un minimo di 2000 fino a un massimo di 10000 Mah. Chiaramente, più elevato è il valore e più la ricarica può durare.

Power bank personalizzate: consigli e accorgimenti da tenere a mente

Se si comprano delle power bank personalizzate con un valore elevato di Mah si ha anche l’opportunità di ricaricare in simultanea due device, ovviamente con una velocità maggiore. Quel che è certo è che al giorno d’oggi le power bank personalizzate stanno guadagnando una popolarità sempre più consistente, sia per la loro funzionalità che per le molteplici soluzioni estetiche a cui si può far riferimento. Una delle tecniche di stampa che vengono adoperate per il processo di customizzazione è rappresentata dall’incisione laser, ritenuta spesso la soluzione più efficace per la loro capacità di garantire la durata nel tempo di scritte e colori.

Quali tecniche di stampa possono essere utilizzate

Una soluzione alternativa va individuata nella serigrafia, che permette di eseguire su quasi tutte le tipologie di power bank stampe monocromatiche o anche in più colori. Si tratta, però, di una tecnica che viene scelta unicamente in presenza di superfici piante. Molto diffusa è anche la tampografia, grazie alla quale si ha l’opportunità di riprodurre qualunque tipo di decorazione, come per esempio disegni e scritte, in maniera decisamente fedele; conosciuta anche con il nome di stampa a tampone, fa della versatilità il proprio tratto peculiare, data la sua capacità di adattarsi a qualunque forma e a qualunque sfondo. Di conseguenza, si può stampare su superfici di tutti i tipi, anche se sono irregolari. Infine, vale la pena di citare la stampa digitale full color, che consente di scegliere le tonalità cromatiche che si desiderano; si tratta di una stampa transfer digitale che presuppone l’impiego di strumenti digitali, essenziali per i loghi più complessi e in generale le personalizzazioni più elaborate.

Gadget365 e le power bank personalizzate

A questo punto non rimane che scoprire dove si possono trovare e comprare delle power bank da personalizzare: ebbene, la risposta può essere individuata nel negozio online di Gadget365, marchio italiano che vanta una lunga esperienza in questo settore. Specializzato nella fornitura di articoli per le campagne di comunicazione tramite oggetto, questo shop mette a disposizione un catalogo di idee regalo unico e sempre aggiornato agli ultimi trend.