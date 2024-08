Meeting aziendali, i gadget tecnologici per i tuoi clienti

Quando si organizza un meeting aziendale o un evento di stampo professionale, uno degli aspetti più importanti da considerare è come lasciare un ricordo positivo ai partecipanti. Che si tratti di clienti, partner o collaboratori, è essenziale che il proprio brand rimanga impresso nella loro mente. E cosa c’è di meglio di un gadget tecnologico personalizzato per raggiungere questo obiettivo? Non sono solo utili, ma sono considerati di valore, quindi saranno conservati con cura e a lungo.

Perché scegliere gadget tecnologici? Gli articoli si questa categoria sono tra i più apprezzati perché rispondono a bisogni concreti. In un’epoca in cui tutti siamo sempre connessi, un oggetto come una power bank può fare la differenza. Per esempio: un cliente si trova con la batteria del telefono scarica durante un lungo viaggio o una giornata piena di impegni e recupera dal proprio zaino una power bank personalizzata con il logo dell’azienda che gliel’ha regalato. Proverò un moto inconscio di riconoscimento, un sentimento positivo che si legherà alla immagine del brand che gli ha risolto un problema reale. Così si creano i presupposti per la fidelizzazione.

Quali gadget scegliere?

La scelta del gadget giusto dipende molto dal tipo di evento e dal pubblico a cui ci si rivolge. Per un meeting aziendale, dove i partecipanti sono spesso manager, imprenditori o professionisti, è importante puntare su qualcosa che sia di valore e che rispecchi la professionalità del contesto. Ecco quindi che spuntano proprio le power bank personalizzate, oppure le chiavette USB. Articoli compatti, leggeri, da tenere nella borsa del computer o nel cassetto della scrivania, e molto funzionali. Se si cerca qualcosa di ancora più originale. si può optare per speaker Bluetooth o cuffie wireless, smart watch, che sono sempre apprezzati, specialmente se di buona qualità, oppure gadget hi-tech per la casa.

Personalizzazione: il tocco che fa la differenza

Quando si parla di gadget, la personalizzazione è il segreto per far funzionare questa formula di marketing indiretto. Un oggetto anonimo infatti potrà magari essere usato lo stesso, ma presto il cliente dimenticherà da dove è arrivato. Ricevere un oggetto di valore crea un legame importante con l’azienda che tende a risolvere un problema quotidiano con un prodotto unico e dedicato. Tutto questo può fare la differenza rispetto ad altri brand.

Inoltre, in aggiunta al logo, ci si può concentrare su un packaging curato, nel quale inserire una piccola nota di ringraziamento. Questi piccoli dettagli fanno la differenza e mostrano attenzione e cura nei confronti dei propri clienti, fornitori o collaboratori.

Gadget di qualità e marketing

Non è solo una questione di estetica, ma anche di qualità. Un gadget che si rompe facilmente o che non funziona correttamente può avere un effetto negativo sulla percezione del proprio brand. Ecco perché è importante scegliere prodotti di qualità per cui, anche se l’investimento risulta un po’ più oneroso al momento della spesa, senza dubbio nel lungo termine potrà portare grandi benefici in termini di marketing.

In effetti ci sono gadget meno costosi, come le penne o le matite, ma la scelta non va fatta tenendo conto del prezzo del singolo pezzo. Se si opta per articoli tecnologici per un target preciso, servirà un numero più contenuto di prodotti e tutti saranno consegnati a persone interessate. Diversamente, se dovete distribuire molti articoli a un pubblico indefinito, allora sì vale la pena di distribuire il budget in maniera diversa, perché molto di coloro che ricevono l’omaggio potrebbero non essere mai vostri clienti.

I gadget hi-tech personalizzati rappresentano la strategia vincente per far emergere la propria azienda a livello professionale, quando il rapporto è nel settore B2B per esempio, e serve qualcosa di più impattante rispetto a un portachiavi. La scelta del gadget per un meeting aziendale è una decisione strategica importante. Non si tratta solo di fare un bel regalo, ma di scegliere un oggetto che rappresenti al meglio la tua azienda e che abbia un valore concreto per chi lo riceve.

Non solo per i meeting

Anche se qui parliamo di meeting aziendali, i gadget tecnologici possono essere utilizzati in molte altre occasioni. Convegni medici, riunioni con clienti importanti, presentazioni di progetti presso enti. È comunque un modo per aumentare le possibilità di fare pubblicità indiretta creando rapporti di fiducia duraturi.

Senza dimenticare che anche all’interno dell’azienda stessa, regalare gadget tecnologici ai dipendenti può essere un ottimo modo per motivare il team e creare un senso di appartenenza.