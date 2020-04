﻿Auguri di fine anno: quali sono le frasi più belle e originali?

Ogni Capodanno, allo scoccare della mezzanotte, i nostri cellulari si intasano di messaggi su Whatsapp e chiamate alle persone che più amiamo. Come avviene per gli auguri di Natale e altre ricorrenze, spesso i messaggi vengono inoltrati a tutta la rubrica, anche con una sorta di noncuranza. Due parole in croce, un’immagine, una gif già fatta e ci siamo tolti il pensiero.

Se teniamo davvero a qualcuno però, non dovremmo limitarci ad inoltrare testi di altri. L’ideale sarebbe scrivere un testo personalizzato, mirato alla persona a cui vogliamo augurare il meglio, o perlomeno scegliere una frase originale che possa rispecchiare il vostro rapporto.

Bando dunque alle frasi standard e passiamo ad una carrellata di testi più elaborati!

Frasi di auguri per gli amici

Ecco alcuni spunti per fare gli auguri agli amici più intimi. Ogni frase può essere adattata per meglio conformarsi al destinatario.

1- Ti auguro di iniziare il nuovo anno alla grande e di essere un grande ogni giorno!

2- Scrivi il tuo inizio per decidere il tuo domani. Buon Anno!

3- Buon Capodanno e ricorda che un meraviglioso inizio necessita di una strepitosa fine!

4- Salutiamo il nuovo anno che arriva augurandoci di restare sempre uniti come lo siamo oggi!

5- Tutto quello che ci ha unito quest’anno lo porteremo nel prossimo. Solo così renderemo ciò che ci fa felici una gioia immensa!

6-Sogna pure per il nuovo anno tutti i cambiamenti che vuoi. Sappi che io ci sarò sempre nel sostenerli!

7-Auguri alla mia migliore amica, donna frizzante e deliziosa come il miglior champagne che accompagna i miei momenti migliori.

Auguri al proprio partner

Stupire il proprio partner con una frase d’auguri anche se lo abbiamo vicino, può essere qualcosa di davvero romantico.

1- L’anno che è passato è stato bellissimo perché ti ho trovato, quest’anno sarà ancora più bello perché lo impiegherò per conoscerti a lungo!

2- Capodanno azzera per noi il tempo, ed ogni volta è sempre come la prima volta. Conoscersi di nuovo, questo è il mio augurio per il nuovo anno!

3- Ti amo, prima dell’alba di questo nuovo giorno, prima del volgersi di questo nuovo anno che in ogni prima ora del giorno rinnoverà il mio pensiero per te!

4- Tutto quello che volevo per te a Capodanno era, felicità fortuna, amore e un diamante. Ti regalo i primi tre certo di essere sulla buona strada.

5- Tra tutte le abitudini degli anni passati una continuerò a portare con me nel nuovo anno. Il desiderio immenso di tenerti legata a me!

Auguri generici

Qualche frase che si può adattare un po’ a tutte le tipologie: amici, parenti e conoscenti.

1- Che il nuovo anno sia per te un sorriso stupendo lungo dodici mesi… Buon 2021!

2- Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Possa il tuo nuovo anno portarti nuovi bellissimi sogni e tante concrete soddisfazioni.

3- Ti auguro un felice anno nuovo pieno di progetti, incontri e sorprese.

4-Auguri! Un anno meraviglioso ti attende, ricco di soddisfazioni e di felicità.