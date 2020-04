﻿Cap Sesto San Giovanni: dove trovarlo e come viene siglato? Info utili sulle spedizioni in città

Sesto San Giovanni è un comune in provincia di Milano molto famoso poiché è la cittadina di provincia più abitata dopo il capoluogo. Nella cittadina infatti vivono circa 81.000 persone. La sua posizione è nella Lombardia Nord Occidentale, nella Pianura Padana fra il Canale Villoresi, il Naviglio della Martesana e il Seveso. Il territorio comunale è adiacente a quello di Milano e Monza. Inoltre il comune è insignito di una medaglia d’oro al valor militare.

Il comune durante l’emergenza

Per avere tutte le informazioni inerenti il comune di Sesto San Giovanni, basta fare una semplice ricerca su google, o consultare il sito ufficiale www.sestosg.net o comuni-italiani.it. Il nome “sesto” si riferisce alla distanza da Milano (sesta pietra miliare). La cittadina in questo periodo di quarantena si è organizzata al meglio per continuare ad offrire i servizi essenziali ai propri abitanti, nel rispetto della loro sicurezza.

Sul portale si possono trovare tutte le iniziative inerenti il lavaggio delle strade, la consegna di beni di prima necessità a domicilio, gli aiuti alle imprese individuali. Inoltre è stato istituito un numero verde di emergenza, lo 02 2496 922, per ottenere tutte le informazioni riguardanti le disposizioni in vigore.

Altri numeri sono stati istituiti come per esempio il 1522, per aiutare le donne in difficoltà che si trovano in quarantena vittime di un familiare violento. Per chi ha problemi di natura psicologica, come depressione, ansia, solitudine ed estrema preoccupazione, il numero a cui rivolgersi per parlare con un professionista è il 022496922.

Cap di Sesto e spedizioni

Il CAP di Sesto è il 20099, se si desidera usufruire in questo periodo dei servizi postali, bisogna tenere conto che al momento la zona è blindata, quindi le consegne possono subire dei ritardi. Per bonifici e altre transazioni è consigliabile cercare di usufruire il più possibile delle piattaforme online, onde evitare code e assembramenti. Le poste restano comunque aperte con orari consultabili direttamente online, facendo una ricerca con google maps, è possibile trovare i numeri delle relative filiali e chiamare per accertarsi degli orari di apertura al pubblico.

Filiali a Sesto

Di seguito un breve elenco dei principali uffici postali pubblici e dei corrieri privati con relativi numeri di telefono.

1 -Ufficio Postale Poste Italiane

Viale Lombardia, 9

Tel: 02 612 5716

2- DHL ServicePoint

Via Dante, 40 40

Tel: 199 199 345

3- Mail Boxes Etc. – Centro MBE 2595

Via Cardinal Ferrari, 65

Tel: 02 2219 9760

4- La nuova posta Sesto San Giovanni

Via Podgora, 89

Tel: 02 8277 3306

5- Ufficio Postale Poste Italiane

Centro Sarca

Via Milanese, Snc

Tel: 02 2486 1095

6- Ufficio Postale Poste Italiane

Viale Ercole Marelli, 165

Tel: 02 2491 7822

7- Ufficio Postale Poste Italiane

Via Francesco Petrarca, 33

Tel: 02 2626 0346

8- Ufficio Postale Poste Italiane

Via Cesare Battisti, 84

Tel: 02 2247 8383

9- Ufficio Postale Poste Italiane

Via Pisa, 10

Tel: 02 2626 0341

10- Ufficio Postale Poste Italiane

Via Pindaro, 29

Tel: 02 2529 5236