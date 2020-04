﻿Dragon Hunter: trama, personaggi e attori del film

Sono moltissimi i film che hanno come protagonisti i draghi sia in accezione positiva che negativa. Indimenticabile il film con Dennis Quaid “Dragonheart” che negli anni 90 ha affascinato il pubblico con la storia di un cacciatore che alla fine diventa amico dell’ultimo drago esistente al mondo.

La trama, la fotografia e la capacità attoriale di Quaid lo hanno reso un movie mitico che ha dato il via a numerosi sequel e tentativi di imitazione. Nonostante con gli anni il cinema abbia visto un’evoluzione grafica incredibile, alcuni film non hanno riscontrato assolutamente lo stesso successo, anzi, sono stati preda di critiche feroci.

Dragon Hunter 2011

Dragon Hunter è un movie del 2011 uscito in Italia nel 2013 per la Tv con la regia di Anne K.Black. Il titolo originale è Paladin: Dawn of the Dragon Slayer, distribuito in America come genere fantasy medievale. La durata della pellicola è di 97 minuti e la lingua originale è l’inglese. Il cast è composto da attori non troppo famosi, nello specifico:

Richard Mc Williams

Nicola Posener

Ian Cullen

Philip Brodie

Maggie Daniels

Anthony Murphy

Adam Johonson

Nick Devlin

Aciaran O’Grady.

Trama

Il padre di Will, protagonista della storia, viene brutalmente ucciso da un drago. Questo causa nel ragazzo un forte desiderio di vendetta, spingendolo a partire alla ricerca dell’animale assassino. Will effettuerà un lungo viaggio pieno di pericoli che alla fine lo porteranno ad approdare a casa di Sterling, un tiranno che gli insegnerà come uccidere il drago.

Durante i suoi allenamenti Will conosce la figlia di Sterling, di cui si innamora perdutamente. Sterling, a causa della sua gelosia nei confronti della figlia, ordinerà ai suoi sottoposti di uccidere Will.

A questo punto il ragazzo si vedrà costretto a fuggire lontano inseguito dai suoi assassini. Questo però non lo farà desistere dal suo desiderio di vendetta.

Opinioni

Le recensioni sul film sono estremamente negative, con una valutazione di 2 punti su 10. Il problema sta nel fatto che la povertà della trama non regge nemmeno difronte ad una buona fotografia che ben riproduce i colori dei cupi ambienti medievali. Scenografia scarna, storia molto prevedibile e grafica povera non aiutano lo spettatore che cade immediatamente nella noia. Il montaggio non sembra consecutivo, mentre la recitazione appare fredda senza picchi emotivi.

Dragon Hunter 2009

Sulla stessa stregua di quello del 2011, anche questo film dal medesimo titolo è stato un grande flop. Diretto da Stephen Shimek ed interpretato dagli attori Erik Denton, Maclain Nelson, Slate Holmgren, Jake Suazo, Jason Purdie,Adam Johnson,Kelly Stables,Orlando Seale,Isaac C. Singleton Jr.,Newell Alexander, e David Morgan, il movie ha riscontrato critiche devastanti su rotten tomatoes.

La storia si basa su due fratelli orfani, i cui genitori sono stati uccisi dagli orchi. Darius, il fratello maggiore ha la responsabilità di crescere Kendrick. Dopo svariati anni appare una nuova minaccia: i draghi stanno devastando tutte le terre circostanti. La madre dei due fratelli, aveva profetizzato che uno di loro sarebbe diventato un Dragon Hunter. Dopo svariate avventure Kendrick, con l’aiuto di una elfa, riuscirà a liberare il suo popolo sia dagli orchi che dai draghi.