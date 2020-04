﻿Film disabilità: quali sono i più belli?

Esistono moltissimi film che trattano il tema della disabilità. Questi movie sono utilissimi in ambito didattico per permettere agli studenti di entrare in contatto con una realtà che spesso fa paura, per comprendere un mondo diverso dalla cosiddetta “normalità”.

I film su questo tema sono ovviamente indirizzati a tutti e sono un prezioso bagaglio per capire come, anche una condizione fisica o mentale limitante, può avere dei risvolti sorprendenti. Chi ha una disabilità spesso riesce a mostrare al mondo quando sia importante sviluppare i nostri talenti e quanto l’essere umano sia ricco di risorse.

Forrest Gump

Tra i film più divertenti ed emozionanti che trattano il tema della disabilità c’è sicuramente Forrest Gump. Forrest è un ragazzino apparentemente ritardato che con la sua spontaneità e ingenuità riuscirà a raggiungere traguardi incredibili, anche se per caso.

Il film comincia col protagonista fermo su una panchina davanti alla fermata del bus, in cui racconta l’incredibile storia della sua vita ai passanti. Forrest diventerà giocatore di football nonostante un grave problema alle anche, andrà in vietnam, sarà causa delle dimissioni di Nixon e diventerà miliardario, sposando infine la sua migliore amica Jenny.

La teoria del tutto

Se Forrest Gump ha una trama di fantasia, la teoria del tutto è una fedele biografia del cosmologo Stephen Hawking. L’astrofisico più famoso del mondo ha rivoluzionato la concezione del cosmo e ci ha accompagnato per 76 anni con i suoi studi sui buchi neri e la nascita dell’universo. Nato negli anni 40, Stephen si rivela un geniale matematico. Nonostante la sua malattia degenerativa che lo porterà completamente immobile sulla sedia a rotelle, Hawking ci ha mostrato con la sua incredibile vita come la mente possa superare la materia.

Anna dei miracoli

Il film più famoso (e il migliore mai realizzato) è quello del 1962. La storia è quella di Hellen Keller, bambina sorda, cieca e muta, che diventerà una brillante scrittrice laureata in più lingue. Hellen, nel libro “The story of my life” parlerà della sua esistenza prima e dopo la sua amicizia con la sua tutrice Anne Sullivan. E’ proprio da questa bografia che viene realizzato il film, la cui trama tratta dell’arrivo di Anne Sullivan, tutrice privata parzialmente cieca, che insegnerà ad Hellen a riconoscere il mondo che la circonda, fornendole gli strumenti per comunicare con il mondo esterno.

Rain man

Bellissima pellicola del 1988, Rain Main è stato uno dei primi film a toccare il tema dell’autismo. La trama parla di Charlie Babbit, che alla morta del padre, scopre di avere un fratello maggiore (Raymond), declamato per di più unico erede. Charlie sequestrerà il fratello dalla sua clinica privata e cercherà di diventarne il tutore attraverso vari ricatti e macchinazioni.

Durante tutto il percorso però, Charlie si renderà conto delle grandi capacità di Raymond e si affezionerà moltissimo al fratello. Nonostante il suo desiderio diventi quello di occuparsene, si renderà conto di non saper gestire la sua malattia e lo riporterà nell’istituto in cui è cresciuto.