﻿Lo stagista inaspettato: trama e personaggi del film

Lo stagista inaspettato è film del 2015 con protagonista Robert De Niro e Anne Hathaway. E’ stato valutato su coming soon 3 stelle su 5 ed è una commedia diretta da Nancy Meyers. La pellicola dura 120 minuti ed è stata distribuita in Italia da Worner Bros. Nonostante il successo della critica, (perfino Quentin Tarantino lo ha dichiarato come uno dei film più gradevoli della stagione 2015) il film non è mai stato candidato all’Oscar, anche se l’interpretazione di De Niro ha accolto in pieno oi consensi del pubblico.

Trama

Ben Whittaker è un uomo di 70 anni, vedovo, che scopre che la pensione non fa per lui. L’uomo infatti si annoia e preferisce trovare il modo di rientrare nel mondo del lavoro. Un’azienda di moda fondata da Jules Ostin, emana un bando per assumere stagisti senior, al quale Ben risponde entusiasta. L’uomo viene assunto e posto direttamente in collaborazione con Jules, che però non sembra prenderlo molto in considerazione.

Ben, grazie alla sua volontà e alla sua esperienza, conquisterà immediatamente le simpatie di tutti i colleghi, fino a rendersi indispensabile per la stessa Jules, con la quale instaurerà un rapporto confidenziale. L’azienda cresce esponenzialmente e propone a Jules di diventare amministratore delegato, ruolo che lei vorrebbe accettare.

Durante un viaggio di lavoro però, Jules confida a Ben che la sua situazione familiare è in crisi, e che il marito, ormai relegato a ruolo di casalingo, la tradisce sistematicamente a causa della sua continua assenza. Grazie ai consigli di Ben, Jules riuscirà a riconciliarsi col marito e a rinunciare al ruolo di amministratore delegato.

Tema del film

Anche se apparentemente sembra una semplice commedia, il film tratta un argomento caro al tema del lavoro. Il gap generazionale, il rapporto tra carriera e famiglia, e la considerazione di ciò che vuol dire avere un’età e sentirsene un’altra. Inoltre il tema dell’utilità e l’esperienza degli anziani, che spesso in ambito lavorativo dopo una certa età vengono considerati pressoché inutili.

Attori e doppiatori italiani

Gli attori inizialmente scelti per girare la pellicola erano Michael Caine e Tina Fey, poi sostituita da Reese Witherspoon in seguito rimpiazzata da Anne Hathaway. Gli altri attori nei ruoli secondari sono:

Rene Russo, Anders Holm

Andrew Rannells

Adam DeVine

Zack Pearlman

Christina Scherer

Jason Otley, Nat Wolff

JoJo Kushner

Linda Lavin

Celia Weston

Steve Vinovich

Molly Bernard

C.J. Wilson.

I doppiatori italiani sono:

Stefano De Sando

Domitilla D’Amico

Emanuela Rossi

Simone D’Andrea

Francesco Venditti

Gianluca Cortesi

Simone Crisari

Chiara Oliviero

Edoardo Stoppacciaro

Manuel Meli

Chiara Fabiano

Rita Savagnone

Franca D’Amato

Silvio Anselmo

Sara Torresan

Mauro Magliozzi.

Curiosità

Gli incassi totali del film sono stati di 195 milioni di dollari, suddivisi in 75 milioni in Usa e 118 nel resto del mondo. Su youtube è apparso il primo trailer del film il 13 maggio 2015 nel canale della Warner Bros, che ha distribuito il film in America il 25 settembre 2015. In Italia il film è arrivato nelle sale cinematografiche il 15 ottobre 2015.