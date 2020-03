﻿Mediaset Italia 2: cos’è, si vede ancora? Ecco la storia completa

Mediaset Italia “ è un canale del digitale terrestre che non è nient’altro che la versione premium del classico Italia 1. Fa parte del gruppo L’Espresso, e fin dagli esordi nel 2011 ha riscontrato problemi di diffusione su tutta la rete nazionale. Dopo gli intoppi iniziali, Italia 2 ha mantenuto, fino al 2018, una buona visualizzazione per poi sparire improvvisamente dal suo canale. In realtà non è sparito ma semplicemente è stato trasferito su un altro numero, quindi gli utenti possono continuare tranquillamente a vederlo.

Mediaset Italia 2

Il canale Italia 2 è mirato principalmente verso un pubblico giovane, in quanto trasmette per tutto il giorno cartoni animati e serie Tv per adolescenti. Il 14 maggio 2018 il canale è stato spostato dal suo posto (numero 35 sul digitale terrestre) ad un altro (numero 120 sul telecomando) causando qualche disagio agli utenti. Pur avendo pubblicizzato il cambio settimane prima, qualcuno si è perso comunque il messaggio e si è ritrovato con lo schermo nero.

Altri invece, hanno lamentato che il canale 120 non funzionasse comunque. Ad oggi è chiaro che non tutte le reti sono diffuse in egual modo in tutta Italia, e che per alcuni è davvero difficile sintonizzare il proprio apparecchio.

Ad oggi sul 35 si può trovare Focus Tv, una rete tutta dedicata alla cultura, in cui vengono trasmessi documentari scientifici e storici.

Risintonizzare i canali

Se qualcuno dovesse avere ancora problemi con il canale 120, prima di rivolgersi direttamente a Mediaset, può provare a risintonizzare la propria tv. Tramite il tasto “menù” posto sul telecomando, si può accedere alle impostazioni e cercare la gestione dei canali. Qui basta pigiare sulla voce “sintonizzazione automatica” inserendo eventualmente il PIN che trovi sul manuale di istruzioni della tua tv. Se non dovessi più avere le istruzioni, puoi provare a digitare 111 oppure 000 o ancora 1234. Imposta la modalità sintonia canali e premi ok. A questo punto dovresti avere tutto in ordine e poter raggiungere tutte le reti.

Come esporre lamentela a Mediaset

Se nonostante i vari aggiustamenti e l’aiuto di un tecnico non siete riusciti a prendere Italia 2, potete inviare una lettera di protesta direttamente a Mediaset per conoscere la causa del vostro disagio. Solitamente queste aziende ricevono moltissime mail dagli utenti che vogliono segnalare problemi di diffusione ma anche malcontenti sulla programmazione. Non sarà facile dunque ottenere una risposta, ma, come si dice tentar non nuoce.

La prima cosa da fare è andare sul pc, aprire il browser e connettersi al sito mediasetplay.mediaset.it. Cerca nel menù la voce “supporto”, qui potrai trovare le domande più comuni ma anche la possibilità di creare un tuo profilo personale per parlare direttamente con l’assistenza. C’è anche un tasto viola con su scritto “aiuto”, in cui potrete digitare la vostra domanda. Trattandosi per lo più di un sistema automatizzato, bisogna saper fare le giuste domande in modo da trovare subito la risposta che cerchiamo. In alternativa possiamo connetterci ai social e contattarli su facebook instagram o twitter.