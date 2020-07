Anellini in argento: cosa sono, come realizzarli da soli e prezzi

Gli anellini sottili in argento sono dei piccoli gioielli capaci di dare un tocco di classe alle nostre mani. Sottili, con diverse curvature, sono perfetti per decorare le dita in ogni loro parte, falangi e falangette.Gli anelli piccoli in argento sono un regalo gradito e non troppo impegnativo, ma sempre apprezzato da chi lo riceve.

E’ possibile crearli da sé con le giuste attrezzature e materiali, in modo da far diventare questo hobby anche un modo come un altro per arrotondare lo stipendio. I lavori di artigianato infatti,se ben eseguiti, sono molto apprezzati e possono essere venduti sia alle fiere del settore che su negozi online come ad esempio Etsy.

Gli strumenti

Creare gioielli in argento potrebbe rivelarsi più complicato del solito. Per realizzare un anello spesso per esempio, esistono modalità diverse, dalla più difficile che riguarda la fusione con cannello a quella più semplice, utilizzando della pasta d’argento.

La versione più complessa richiede una manualità da fabbro, con macchinari appositi, mentre la più facile è adatta a chiunque abbia una buona dimestichezza con creatività e precisione.

Il primo attrezzo da procurarsi è una fonte di calore, come per esempio un fornello a gas o elettrico, ricoperto da una rete di acciaio. Eventualmente si possono usare anche i cannelli, in questo caso però è meglio posare l’argento su un mattone refrattario al calore.

Il resto dell’attrezzatura riguarda pinze, stampi, e pasta di argento sterling. Nel caso in cui si voglia optare per una soluzione ancora più economica e veloce, invece dell’argento in pasta si possono usare i fili di rame color argento. Con i fili creare anelli su misura è molto più semplice, inoltre non servono stampi ma si possono curvare in diversi modi per ottenere effetti diversi.

Creare la forma

Per creare la forma ad anello ci sono due possibilità: usare stampi in silicone, trovabili facilmente su Amazon.it, o modellare la pasta su un mandrino (un misuratore per anelli su cui sono evidenziati i diametri).

Gli stampi sono sicuramente più pratici: una volta creata la forma si può scegliere se lasciar asciugare la pasta da sola o cuocerla sul fornello.

I tempi di asciugatura all’aria sono molto lunghi, a volte richiedono una giornata intera, quindi la cottura su fornello è più rapida. Una volta scaldato l’argento dobbiamo ricordare che tende a ritirarsi, quindi è bene fare l’anello più grande per evitare si stringa troppo. La pasta calda deve essere raffreddata (anche qui si può usare dell’acqua fredda per fare più in fretta) e poi smerigliata per donarle il classico aspetto lucido.

I prezzi

i costi della pasta d’argento sono abbastanza variabili. Ad esempio, una siringa da 10 grammi può costare intorno ai 20 euro, mentre una bustina con una pasta modellabile sui 24. Gli anellini sono molto leggeri, quindi con 10 grammi si riescono a realizzare più gioielli. Diverso il discorso dei ciondoli, che di solito a causa del loro spessore pesano intorno ai 5 grammi. Ai costi della pasta bisogna aggiungere 15 euro per un set di pinze, e altrettanti per un mandrino in metallo.