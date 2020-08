Come comprare follower su Instagram in modo sicuro

Ad oggi Instagram è il social network più apprezzato e in voga del momento, un punto di riferimento per i brand che investono ogni anno cifre considerevoli all’interno della piattaforma. Inoltre rappresenta un canale importante per chi vuole acquisire popolarità, ad esempio per lavorare come influencer oppure per sponsorizzare la propria attività professionale.

Tuttavia sono in molti ad acquistare follower Instagram, un modo per crescere rapidamente su questo social e sfruttarne al massimo tutte le opportunità che può offrire. Senza dubbio si tratta di un servizio che funziona, se utilizzato nel modo giusto, allo stesso tempo bisogna affidarsi soltanto a dei professionisti ed evitare alcuni errori.

Dove comprare follower Instagram

Sul web esistono tantissimi siti dove comprare follower Instagram, ma il migliore in assoluto è senz’altro Traffik-up.it, leader in Italia nei servizi per le aziende, i social media manager e i privati. Il portale propone un’offerta davvero conveniente, con prezzi competitivi per acquistare seguitori per ogni esigenza, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie necessità in modo personalizzato.

Ovviamente i follower sono reali e attivi al 100%, un aspetto da non sottovalutare quando si usa un servizio del genere, per evitare penalizzazioni e ottenere una crescita reale del profilo. La piattaforma infatti non adopera sistemi rischiosi come bot e tecniche di spamming, ma offre interazioni vere con il proprio account Instagram per dare una spinta concreta al profilo e ai contenuti pubblicati.

Perché acquistare follower Instagram

Prima di tutto bisogna partire da un presupposto, ovvero i social network sono uno strumento di business, quindi è del tutto normale affrontare questo ambiente con investimenti e strategie che consentono di ottenere risultati rapidi. Partire da zero su Instagram non è facile, infatti bisogna attendere anni per creare un profilo di successo, laddove si riesce in modo del tutto naturale.

Al contrario, invece, è possibile velocizzare i tempi usando delle strategie come l’acquisto di follower, like e views delle stories, investire nelle campagne di advertising oppure stringere delle collaborazioni con influencer del settore a pagamento. Si tratta di soluzioni per accelerare la crescita su Instagram, tuttavia alla base devono esserci un progetto ben pianificato e contenuti di qualità.

La spinta offerta dai servizi a pagamento permette di usufruire di alcuni benefici, poiché un profilo con tante interazioni sarà più appetibile dagli altri utenti, che saranno più disposti a lasciare a loro volta un like o seguire l’account. Ad esempio è più semplice farsi seguire con 30 mila follower all’attivo, rispetto a un profilo con appena mille o duemila seguitori, così come avviene con i post, dove per un contenuto con 500 mi piace sarà più facile ricevere un like in più in confronto a uno con appena 20 mi piace.

L’acquisto di follower Instagram può servire per diversi scopi, ad esempio aumentare la brand reputation, migliorare le prestazioni dei post, rendere più efficaci le strategie di web marketing e cercare di diventare popolari nella community del social network. Inoltre è possibile avere a disposizione soluzioni dedicate per gli account più seguiti, ad esempio con la possibilità di inserire i link nelle stories per collegare al profilo siti web e pagine e-commerce.

Comprare follower Instagram funziona?

Naturalmente la risposta a questa domanda è positiva, altrimenti non esisterebbero agenzie che si occupano di questo servizio. Al giorno d’oggi quasi tutti gli account Instagram hanno già comprato follower e altre interazioni, un sistema ampiamente adottato da influencer, aziende e professionisti per crescere velocemente nella piattaforma.

Questo metodo va ad affiancare una strategia di social media marketing, per dare una spinta ai contenuti e diventare rapidamente popolari senza attendere degli anni. Ovviamente bisogna evitare alcuni errori, altrimenti il risultato potrebbe non essere quello sperato. Ad esempio è necessario affidarsi ad agenzie serie e qualificate, in grado di offrire interazioni con account reali e non tramite l’uso di bot e altre tecniche di spam.

La crescita deve essere graduale e non eccessiva, perciò le interazioni acquistate devono andare a integrare quelle naturali, non sostituirle del tutto. I follower inoltre devono essere di preferenza italiani, in quanto è poco credibile che un account di un addestratore di cani di Padova venga seguito da indiani, brasiliani e giapponesi. Se ben utilizzato questo servizio può dare il boost che stavi cercando, per sfruttare le potenzialità garantite dalla visibilità di Instagram.