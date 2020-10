Il Mondo della Borsa: tutto quello che devi sapere

La borsa valori, gli investimenti, i broker, le azioni, sono tutti elementi coperti da una sorta di coltre mitica che allontana il resto dei “comuni mortali” dal mondo della finanza, anche quelli che, a conti fatti, potrebbero interessarsene e cominciare a investire.

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta cosa stesse effettivamente accadendo in varie scene di “The Wolf of Wall Street” o perché le azioni salgono e scendono ; eppure quanti di noi possono dire di aver provato a capirci qualcosa di tutto ciò?

Ebbene, questa guida si pone l’obiettivo di spiegare in parole semplici non solo cos’è una Borsa Valori a tutti gli effetti, ma anche come questa si sta evolvendo nel mercato globale capitalistico e come gli investimenti si stanno spostando pian piano nelle mani di tutti quei piccoli investitori con la voglia di conoscere e comprendere questo mondo utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati, ma alla portata di tutti, come le piattaforme di trading online.

Borsa valori: tra mitico e il reale

La borsa valori, sede di tanti film ed adattamenti televisivi riguardanti il mondo della finanza, non è altro che un luogo dove è possibile investire i propri capitali in titoli finanziari quotati. Questi scambi di titoli finanziari, questa compravendita, avviene grazie all’intervento di una figura professionale detta “broker”, figura quest’ultima oramai divenuta quasi mitologica grazie a film come la pluripremiata pellicola sopracitata con protagonista Leonardo Di Caprio o il classico degli anni ’80: “Wall Street”; con protagonista stavolta un indimenticabile Michael Douglas nei panni dell’immorale broker antagonista Gordon Gekko.

Eppure, questi non è altro che un intermediario pronto a supportare e ad eseguire investimenti per conti di investitori terzi e guadagnando facendo pagare una commissione a ogni operazione di scambio avvenuta. Tutto ciò avviene sempre in tutti quei templi della finanza globale sparsi per la terra chiamati nel mondo anglosassone come Major Stock Exchange.

Trading online: la nuova figura del trader online

In contrapposizione a tutto quanto sopra descritto e visto nelle varie trasposizioni cinematografiche si sta imponendo abbastanza velocemente una nuova maniera di investire, un modo smart e in linea coi tempi correnti.

Stiamo parlando del trading online reso possibile dai servizi di broker online e le loro piattaforme. Un broker online infatti non fa altro che dare ai propri utenti la possibilità di interagire con delle piattaforme in cui l’investimento viene eseguito dagli stessi investitori, che diventano di conseguenza dei trader, come meglio credono e in qualsiasi momento.

La peculiarità di questo tipo di servizi è infatti che essi non hanno come riferimento una sola Borsa, luogo fisico e statico soggetta ovviamente a limiti di tempo e di luogo come quelli di apertura e chiusura, ma dà la possibilità di operare in qualunque luogo e in qualunque momento grazie a tecnologie come software e app per il cellulare.

Non c’è bisogno di interfacciarsi col broker presente in loco nella borsa, o di aspettare che questa apra, ma si può tranquillamente ad esempio fare una passeggiata al parco e investire come meglio si crede comodamente dallo smartphone.

Altro punto forte sono i tipi di strumenti utilizzati: i broker online infatti puntano molto sui strumenti derivati finanziari, soprattutto nei CFD (Contract for Difference). Questi hanno l’interessante caratteristica di permettere di guadagnare non solo in caso di crescita del titolo finanziario, ma anche nel caso in cui questo cada di quotazione.

La cosa più importante da controllare però prima di iscriverci a una piattaforma di trading online e cominciare a fare trading è assicurarci che questa abbia tutte le carte in regola per poterci fare operare in piena libertà e legalità. Questo significa essere in possesso di licenze e certificazioni adeguate al territorio in cui si opera, come ad esempio quelle CysEC e CONSOB per quanto riguarda noi italiani.

Ciononostante, è giusto chiudere questo articolo ricordando ai nostri lettori che non è tutto oro ciò che luccica, e che anche l’utilizzo di questi strumenti non assicurerà un guadagno sicuro: investire online comporta comunque dei rischi importanti, e la possibilità di perdere fino all’ultimo centesimo investito è sempre dietro l’angolo. Ricordiamolo sempre prima di iniziare con i nostri investimenti finanziari online.