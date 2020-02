Monica Bertini: chi è, biografia e carriera della giornalista

Nel mondo del calcio il ruolo di giornalista sportiva, per una donna, non è sempre cosa semplice. Sono poche e bellissime le conduttrici tv che si occupano di uno sport che prevede un corpo di colleghi uomini. Un ambiente sicuramente ricco di pregiudizi e vessazioni nei confronti del gentil sesso, che spesso non viene considerato seriamente nel ruolo istituzionale di conduzione.

Non è il caso di Monica Bertini, la famosa presentatrice di diversi programmi dedicati allo sport. La sua bellezza, gradita dalla maggior parte dei telespettatori, non è infatti l’unico punto di forza. La donna ha studiato da pubblicista e non si limita a presentare il suo fisico perfetto sul piccolo schermo, ma anzi sa bene di cosa parla e svolge il ruolo con cognizione di causa.

Identikit

Monica Bertini è nata a Parma il 14 maggio 1983, ha studiato giornalismo sportivo a Milano, riuscendo ad ottenere un meritatissimo ruolo di conduttrice sulle principali reti locali come Parma tv ed E-tv. Dopo il 2010 ha ottenuto un ruolo di spicco nella conduzione dei Tg dell’emittente Sportitalia. Qui è cresciuta professionalmente fino ad arrivare a diventare presentatrice ufficiale al pari di Ilaria d’Amico (sua collega ed ispiratrice). Dopo la chiusura della rete, è stata subito assunta, tramite provino, per lavorare in Sky Sport.

L’apprezzamento dei suoi telespettatori le ha permesso, dopo due anni, di ottenere un ruolo migliore nella rete di Mediaset Premium alla conduzione della finale di Champions. Successivamente la Bertini dichiarerà più volte quanto il rapporto con l’emittente Sky Sport l’abbia messa a dura prova, in quanto donna in un ambiente principalmente maschile.

In occasione dei Mondiali di Calcio 2018, ha condotto Casa Russia, con collegamenti live in favore delle partite del campionato.

Vita privata

Monica Bertini è sposata col calciatore del Como Giovanni La Camera, centrocampista. La loro relazione è nata grazie a facebook, e dopo due anni si è coronata in un matrimonio. Monica spesso ribadisce come suo marito la aiuti nell’ambito del suo lavoro di giornalista, fornendole suggerimenti e critiche atte a svolgere la sua professione.

E’ una donna tipicamente mediterranea, formosa e dal carattere allegro e solare, caratteristiche molto apprezzate dai fan dei programmi sportivi.

Più volte ha espresso il desiderio di condurre un talent come quello di Campioni, un reality dei primi anni 2000 con presentatrice Ilaria D’amico. Il reality prevedeva di poter scegliere, tramite televoto, tre calciatori che l’allenatore doveva mandare in campo a giocare per almeno un tempo. La squadra in questione era quella del Cervia, allenata all’epoca da Ciccio Graziani.

Curiosità

Come la maggior parte dei Vip è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta 70 mila followers, ed è riservato alla sua vita fuori dagli schermi. La pagina facebook invece, più incentrata sul back stage dei suoi programmi, ha circa 27 mila fan. Il profilo twitter ha 30 mila seguaci che lì possono trovare gli highlights di Premium sport, trattandosi di una pagina più informativa, vi si vedono i psot più salienti inerenti il calcio in generale.