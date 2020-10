Panettoni online: il successo della produzione artigianale

Simbolo natalizio per antonomasia, i panettoni sono un elemento immancabile sulle tavole imbandite a festa degli italiani, rappresentando per tutti una vera e propria eccellenza gastronomica.

Questo dolce si può trovare nella versione classica tradizionale, con uvetta e canditi o in chiave più moderna e rivisitata, come per esempio nelle varianti al cioccolato, pistacchio, crema e molto altro ancora.

Se si è alla ricerca di prodotti di elevata qualità, che possano soddisfare tutti i palati, i panettoni artigianali sono sicuramente la soluzione ideale, poiché incontrano i gusti di ognuno grazie all’eccellenza delle materie prime impiegate e all’estrema attenzione riservata in tutto il processo di lavorazione.

Creazioni dal gusto inconfondibile, che ogni anno incontrano il favore dei consumatori, che apprezzano particolarmente il gusto unico e genuino di questi prodotti ormai sempre più richiesti.

Tutte le novità e i gusti più originali dei panettoni artigianali

Tra le pasticcerie artigianali più note per la produzione di panettoni di alta qualità, spiccano nomi come per esempio Tiri, Fiasconaro, De Vivo, Morandin e Calciano. Si tratta di esperti del mestiere che collezionano di anno in anno grandi successi giocando con abbinamenti e gusti inediti.

Infatti, tutte le proposte artigianali più richieste del momento sono caratterizzate da insoliti connubi e accostamenti particolari, ma ben equilibrati. Tra le novità più interessanti spicca il panettone al caramello salato di Vincenzo Tiri, nome sinonimo di garanzia ed eccellenza assoluta.

Sempre la pasticceria Tiri propone poi una versione speciale per gli amanti del caffè, un panettone con una lievitazione di 72 ore che garantisce piena morbidezza e digeribilità.

Per quello che riguarda le proposte della pasticceria De Vivo, invece, molto apprezzato è per esempio il Panirishcream, il cui sapore tipico è dato dall’abbinamento tra whiskey irlandese e crema di latte.

Del resto, questa realtà artigianale da sempre si è resa famosa al grande pubblico per la sua proposta di abbinare al giusto del panettone quello di altri dolci noti. Ne sono un esempio anche creazioni come il Pancassata, il Pansfogliatella e – tra le novità di quest’anno – il PanSacher.

I più golosi troveranno piena soddisfazione nei gusti come quello al cioccolato fondente e albicocche della pasticceria Fiasconaro o quello che vede l’accostamento di lamponi e cioccolato del marchio Morandin.

Infine, tra le proposte più apprezzate si trovano anche il panettone Rocher di Calciano e il Nero Sublime di Fiasconaro.

Dove trovare panettoni artigianali di qualità online

Al giorno d’oggi, è possibile trovare i migliori panettoni artigianali anche online, grazie all’offerta messa a disposizione dai portali specializzati nella vendita dei prodotti enogastronomici.

Si tratta di e-commerce come per esempio Sapori dei Sassi, che mette a disposizione un’ampia selezione di eccellenze tipiche della tradizione italiana – con un particolare focus sui prodotti del sud – e di quella internazionale.

Sul portale è possibile trovare un’ampia selezione di panettoni artigianali di qualità, disponibili a prezzi contenuti, così da assicurare agli utenti al tempo stesso risparmio e sapori unici in occasione delle festività.

In questo modo, sarà possibile scoprire comodamente da casa tutte le proposte più innovative messe in commercio dalle migliori pasticcerie artigianali del territorio nazionale. Per approfondire gli ingredienti di ogni creazione, è possibile consultare le apposite schede prodotto messe a disposizione, così da scegliere il dolce più idoneo ai propri gusti e a quelli di tutta la famiglia.