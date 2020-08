Quando rivolgersi a un business coach?

Molti imprenditori sono abituati a fare tutto da soli, creando la propria attività da zero e risultando restii nell’accettare sostegno dagli altri. Tuttavia le sfide da affrontare nella gestione di un business sono numerose, con momenti in cui capire la strada migliore da intraprendere può dimostrarsi davvero difficile.

Un servizio davvero utile in questi casi è quello del business coaching, un’attività svolta da professionisti esperti in grado di aiutare a raggiungere i propri obiettivi. Il supporto specializzato è indispensabile in diverse occasioni, soprattutto quando si è ambiziosi e si vogliono ottenere traguardi importanti nel mondo degli affari.

Chi è il business coach e di cosa si occupa

Il business coach è un professionista che conosce bene il mondo degli affari, con anni di esperienza nel settore imprenditoriale che gli hanno permesso di sviluppare una visione strategica. L’aver affrontato direttamente le sfide emozionali e professionali più impegnative, con le quali tutti i grandi manager devono fare i conti prima o poi, lo rende capace di mettere al servizio degli altri le sue competenze.

In particolare può fornire assistenza per non farci perdere la concentrazione sugli obiettivi, evitando che stress, impegni familiari e problemi sul lavoro possano causare uno stato d’animo poco adatto al mondo del business. Si tratta del lavoro quotidiano di specialisti come Andrea Preite, il quale attraverso il suo sito web Andreapreite.com mette a disposizione da oltre 20 anni le sue competenze agli imprenditori.

Come lavorare un business coach

L’attività di business coaching viene spesso sottovalutata in Italia, un paese in cui tale approccio al mondo degli affari è ancora in ritardo rispetto all’estero. Al contrario negli Stati Uniti il business coach è una figura molto comune, alla quale si rivolgono imprenditori, liberi professionisti, grandi aziende, manager e PMI.

Questo specialista aiuta a concentrarsi sul proprio business, focalizzandosi sugli obiettivi da raggiungere e sulla creazione delle strategie migliori per farlo, evitando che distrazioni e altri aspetti della vita possano bloccare il flusso di idee. Il suo compito non è giudicare se un piano aziendale è giusto o meno, ma mettere in condizione il professionista di pensare correttamente.

Per questo motivo vengono spesso confusi con degli stimolatori, poiché un coach permette di trovare le giuste motivazioni per andare avanti, vincere le insicurezze e non farsi abbattere da alcuni insuccessi lungo il cammino. Soprattutto quando si arriva a un certo livello è fondamentale sentirsi all’altezza, pronti a combattere per creare il proprio business di successo.

Quello del business coaching è dunque un processo continuo, non un intervento temporaneo, poiché le sfide per un manager non finiscono mai, ma aumentano d’intensità insieme alla crescita dell’azienda e della posizione ricoperta. Essere lucidi in alcuni momenti è veramente complicato, perciò diventa essenziale confrontarsi con qualcuno che può fornire dei consigli utili su come gestire tali situazioni.

Quando bisogna rivolgersi a un business coach

Non esiste una regola precisa che aiuta a capire quando richiedere il supporto di un business coach, tuttavia è opportuno muoversi prima che sia troppo tardi. La consulenza strategica, infatti, funziona soprattutto quando viene svolta in modo costruttivo, non come un disperato tentativo di salvare il business quando ormai è troppo tardi, poiché le decisione prese si sono rivelate sbagliate e controproducenti.

In particolare dovrebbero sempre rivolgersi a un business coach alcune figure, tra cui:

manager

imprenditori

professionisti

Nel dettaglio sono tutte le persone che ricoprono ruoli di comando all’interno dell’azienda, chi gestisce un business tradizionale oppure online, ma anche professionisti che vogliono affrontare il mercato in modo più efficiente. In questo modo è possibile cominciare la costruzione di un percorso di crescita, per essere sempre preparati alle difficoltà del mondo degli affari e del settore professionale.

Con un business coach è possibile capire come muoversi, organizzare il lavoro in modo più efficiente e pianificare ogni risorsa in maniera adeguata, evitando sprechi e attività improduttive. Inoltre si possono coordinare i collaboratori e tutti i membri del team in modo ottimale, valorizzando le capacità per potenziare la forza della propria squadra.

Allo stesso tempo è possibile imparare ad amministrare meglio il tempo, dividendosi tra il business, il tempo libero e la famiglia, apprendere ad approcciarsi ai problemi in modo più sano e ridurre lo stress comprendendo come gestirlo. Per raggiungere grandi traguardi il business coach è una figura fondamentale, come sanno bene grandi manager e imprenditori che sfruttano questa opportunità da sempre per ottenere e conservare il successo.