Skin care: come mantenere la tua pelle morbida e vellutata 

La beauty routine quotidiana di una donna prevede spesso prodotti di bellezza che la supportino nel mantenere la pelle morbida e vellutata. In generale, l’elasticità e la tonicità di una pelle sana dipendono da svariati fattori, tra cui per esempio l’età. Generalmente, infatti, dopo i quarant’anni diminuisce la produzione di acido ialuronico che è l’elemento principe del nostro sistema connettivo.

Ne consegue che collagene ed elastina non supportano più la cute come in precedenza e anche la capacità delle cellule di trattenere molecole d’acqua è più limitata. La pelle, così, si secca e perde tono e luminosità, quindi occorre affidarsi a dei prodotti che aiutino a migliorarne la salute.

L’importanza della crema vellutante

Vi sono, a questo proposito, formulazioni come la crema vellutante al borotalco, che sfrutta proprio i classici principi attivi del talco e dell’acido borico per prevenire le irritazioni e far tornare la pelle vellutata. Il tutto con la caratteristica profumazione che ricorda un bouquet di agrumi e fiori bianchi. Si può impiegare su tutto il corpo, dopo la normale detersione quotidiana ed è possibile stenderla come un vero e proprio siero di bellezza.

Inoltre, per mantenere la pelle morbida, è possibile affiancare all’uso della crema Borotalco anche altri prodotti, da selezionare in base al tipo di pelle. Una cute molto secca, per esempio, prima dell’applicazione della crema vellutante potrà essere idratata con formulazioni che prevedano una base oleosa o burrosa (oli di vario genere o burro di karité, ad esempio).

Al contrario, una pelle tendenzialmente grassa prediligerà elementi astringenti quali gli estratti di agrumi. In questo senso, sia sul viso che sul corpo, si può ricorrere sia a prodotti realizzati in casa con ingredienti semplici, che a sieri di bellezza studiati appositamente.

Come contrastare l’azione del sole e dei radicali liberi

I benefici dell’applicazione di una crema vellutante sono molteplici anche su una pelle segnata dall’età, dal sole o dai radicali liberi, presenti, tra l’altro, anche nell’inquinamento atmosferico.

In ogni caso, è bene ricordare come in queste circostanze occorrerà anche intervenire per spianare piccole rughe e segni d’espressione sul viso, così come lenire gli stati infiammatori e le macchie da iperpigmentazione provocati dall’eccesso di raggi UV.

Quando invece la pelle appare ispessita e si presenta a buccia d’arancia per effetto della cellulite, è possibile optare per dei veri e propri trattamenti drenanti, purché questa patologia non si trovi a uno stadio troppo avanzato.

Pelle morbida e vellutata: anche lo stile di vita è importante

Come per la salute dell’intero organismo, anche per quella della pelle sarà determinante lo stile di vita. Una pelle bella e vellutata è conseguenza di una dieta bilanciata, ricca di fibre, vitamine, povera di grassi e di alimenti troppo salati.

Non si tratta solo di un discorso legato all’idratazione, ma alla longevità delle cellule che si trovano nel derma e nell’epidermide. Più il corpo è sano, più i suoi organi, come appunto la pelle, ne beneficeranno.

Altrettanto importante, allora, sarà limitare tutti quei comportamenti classificati come rischiosi, dal consumo di alcool a quello delle sigarette, senza dimenticare la sedentarietà. Sarà invece determinante svolgere regolare attività fisica, condurre una vita il più possibile all’aria aperta e prediligere acqua e bevande naturali, come per esempio le tisane depurative, durante tutto l’arco della giornata.

Seguendo questi accorgimenti e applicando i prodotti giusti, sarà dunque possibile beneficiare con regolarità di una pelle morbida, velluta e sana.