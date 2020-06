Università telematica: sono davvero utili i corsi universitari online?

L’evoluzione di internet e delle nuove tecnologie ha rivoluzionato il settore dell’educazione. Se da un lato la scuola dell’obbligo è rimasta pressoché ancorata ai modelli del passato, l’istruzione universitaria diventa sempre più smart e accessibile a tutti.

Tantissime persone, infatti, avrebbero voluto frequentare un corso universitario, ma non hanno potuto per motivi di lavoro, economici o a causa della distanza geografica. Oggi fortunatamente non è più così grazie alle università telematiche, un modello innovativo molto apprezzato.

Allo stesso tempo esistono ancora dei dubbi sulla validità di tale soluzione, nonostante tutte le più importanti università italiane e straniere offrano già questa modalità. Vediamo nel dettaglio come funziona il servizio di studio superiore online, per capire se conviene davvero e quali vantaggi è in grado di offrire.

Cosa sono i corsi universitari telematici

Da alcuni anni si sta diffondendo il sistema dei corsi universitari online, con il quale è possibile accedere al contenuto delle lezioni in modalità on demand. In questo modo è possibile studiare tramite eBook, PDF e videolezioni, per poi sostenere gli esami online tramite test e valutazioni.

I corsi sono proposti da due tipi di istituzioni, quelle che lavorano esclusivamente online, oppure le università classiche che offrono anche questa soluzione in alternativa ai corsi in aula tradizionali. Ovviamente entrambi sono equiparati, quindi chi sceglie la formazione digitale non sarà pregiudicato nel mondo professionale.

Per trovare il corso universitario giusto è possibile rivolgersi a piattaforme specializzate nella formazione professionale classica e online, dove sono disponibili i migliori corsi di università telematiche accreditate e riconosciute dal MIUR, con opzioni per la laurea, i singoli esami, i master e l'alta formazione.

Quali sono le università telematiche accreditate

A partire dal 2003 alcune università telematiche sono riconosciute dal MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ovviamente esistono anche scuole non accreditate, le quali possono offrire lo stesso dei corsi di buona qualità. Tuttavia affidarsi a un’istituzione certificata rappresenta senza dubbio un’opzione migliore e più sicura, soprattutto a livello professionale una volta concluso il corso di laurea o di specializzazione.

Ad oggi il MIUR ha riconosciuto 11 università online:

Università Telematica Pegaso (Napoli);

Università Mercatorum (Roma);

Università San Raffaele (Roma);

Università Telematica Internazionale Uninettuno (Roma);

Università Telematica degli Studi IUL (Firenze);

Università degli Studi Giustino Fortunato (Benevento);

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Roma);

Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma);

Università degli Studi Niccolò Cusano (Roma);

Università degli Studi eCampus (Como);

Università Leonardo da Vinci (Chieti).

Per raggiungere questo riconoscimento le università digitali vengono sottoposte a dei controlli da parte del ministero, il quale in particolare verifica la qualità del corpo docente, l’organizzazione della didattica online, la validità dei contenuti proposti agli studenti e l’apertura all’internazionalizzazione.

Come funziona un corso universitario online

Come abbiamo visto i corsi universitari online sono riconosciuti al 100%, infatti vengono equiparati a quelli in aula, con la possibilità di frequentare i corsi delle facoltà accreditate al MIUR. La differenza principale rispetto alle università tradizionali è ovviamente la gestione della didattica, la quale in queste istituzioni avviene online attraverso strumenti digitali.

Di solito è presente una piattaforma di e-learning, un portale presso il quale gli studenti possono accedere e seguire le lezioni online, grazie alla tecnologia on demand che consente di visualizzare il contenuto in qualsiasi momento. In questo modo è possibile assistere alle lezioni in qualsiasi momento, 24 ore su 24, usando per il collegamento il proprio pc portatile, un tablet o uno smartphone.

Le lezioni sono suddivise in moduli, dopo i quali l’apprendimento dello studente viene verificato con un test di autovalutazione. Ciò permette di comprendere se il contenuto è stato assimilato oppure no, per scegliere se passare al modulo successivo o ripetere lo studio di quello attuale. Infine i docenti realizzano anche dei test di verifica, con prove online ed esami.

Quali sono i vantaggi delle università telematiche

È evidente come i corsi universitari online rappresentino un’evoluzione importante, in grado di ampliare l’accesso alla formazione di alta qualità ad un numero più grande di persone. Un vantaggio considerevole è la possibilità di studiare e lavorare, conciliando le due attività in modo equilibrato, per non rinunciare al proprio sogno anche quando si è costretti ad accettare da subito un impiego per mantenersi.

Allo stesso tempo è possibile prendere una laurea, un master o fare un corso di specializzazione anche da adulti, per migliorare le proprie competenze, cambiare lavoro o puntare a una promozione in azienda. Inoltre è possibile organizzare lo studio in modo autonomo, scegliendo quali e quante ore dedicare alle lezioni, per adattare questa attività al ritmo della propria vita e ai mille impegni giornalieri.

Da non sottovalutare è l’abbattimento di costi legati all’istruzione superiore, in quanto le università telematiche possono offrire prezzi competitivi piuttosto interessanti, ben al di sotto delle facoltà tradizionali. Senza dubbio lo studio universitario digitale è una nuova frontiera, un settore destinato a crescere nei prossimi anni con nuove proposte e un maggiore coinvolgimento da parte della popolazione, giovane e adulta.