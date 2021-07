Orte è una città in provincia Viterbo di circa novemila abitanti. La città, per la sua posizione geografica, ha fin dai tempi più antichi un’importanza rilevante a livello storico, e livello ferroviario. Infatti, rappresenta il principale nodo ferroviario tra Viterbo e Terni.

Orte non è troppo lontano da Roma, dista circa 60 chilometri, mentre tra Orte e Viterbo vi sono circa 24 chilometri.

Il territorio sorge sopra un colle ad una altezza di 134 metri sopra il livello del mare. Viene interessato da fenomeni vulcanici secondari da cui nascono le acque termali solfuree delle Capanelle, e le solfatare lungo il fosso della Penna. La città è ricca di sorgenti naturali, le quali rappresentano un’importante risorsa per la città.

Nodo ferroviario tra Viterbo e Terni: la storia di Orte

Orte ha antiche origini, e fin 240 a. C. diviene una importante via di comunicazione stradale romana con la costruzione di via Amerina.

La via Amerina continuò ad avere importanza nel Medioevo, poiché continuava a collegare Orte con i principali centri Umbri. Tutt’oggi la via scende dal Castello di Bassano, e prosegue fino a toccare il Tevere.

Il periodo più florido della città lo si ha intorno al 1150, quando vengono sviluppati i borghi suburbani che inglobano il ponte su fiume. Questo ponte andrà più volte distrutto nel corso del 1500 a causa delle piene del fiume.

La rete ferroviaria fu costruita solo nel 1864, e diede la ripresa al paese dopo la il periodo di recessione economica dei secoli XVI e XVIII. tale rete ferroviaria svolse lo stesso ruolo che aveva anticamente via Amerina, permettendo lo sviluppo di un borgo intorno alla stazione.

Il vero protagonismo nella rete di trasporto, però, lo raggiunge con la costruzione della ferrovia Roma-Ancora, della ferrovia Firenze-Roma, dell’autostrada del Sole, e della superstrada E45.

Cosa vedere a Orte

Orte è conosciuta come un importante nodo ferroviario tra Viterbo e Terni, ma ha anche molto da offrire ai suoi visitatori.

Qui, infatti, si può visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta, anche conosciuta come il duomo di Orte, il Museo civico Archeologico e il Museo di arte Sacra. Vi è poi la chiesa di San Francesco, e la Fontana Ipogea di età Augustea. Da non perdere sono anche il museo della Confraternita, e il porto romano di Seripola. Da apprezzare anche Orte sotterranea.

Chi visita Orte può approfittare anche delle sagre ed eventi culturali come la Sagra dei Carciofi nella seconda metà di aprile, e la Ottava medievale di S. Egidio a fine agosto.