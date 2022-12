Arredamenti salvaspazio per risparmiare spazio in piccole stanze

Ci troviamo spesso a fare ricerche riguardo i più vari tipi di design e pezzi d’arredo moderni e particolari, e quelli che attirano più la nostra attenzione sono gli articoli più ingegnosi e intriganti, nonché i mobili salvaspazio! Essi ci permettono di risparmiare spazio per l’appunto, in maniera intelligente, e di sfruttare quello a disposizione nel miglior modo possibile. Soprattutto nelle grandi città, le persone che abitano in piccole abitazioni e appartamenti sono sempre più numerose, e queste inevitabilmente devono fare i conti con la penuria di spazi nelle loro piccolissime stanze, e si ritrovano costrette a fare dei sacrifici, rinunciando ad alcuni mobili e servizi oppure fanno ricorso a creatività e ingegno, adottando soluzioni che permettono loro di avere tutto ciò di cui hanno bisogno.

Spesso la soluzione che stiamo cercando è proprio sotto il nostro naso, ma serve solamente che scatti la scintilla ad accendere la lampadina nella nostra testa. Vi proponiamo dunque tre geniali idee e soluzioni, mobili che vi faranno risparmiare spazio nel modo migliore possibile riuscendo a coniugare funzionalità e design in un solo colpo.

Ripostiglio sottoscala

Se la vostra abitazione si sviluppa su più piani, una soluzione per sfruttare lo spazio laterale alle scale è quella di inserire degli scompartimenti, dei cassetti fungano come ripostiglio dove inserire vari oggetti di grandi e piccole dimensioni (scarpe, asciugamani, vestiti, altri oggetti utili in situaazioni più specifiche…).

Barbecue apri e chiudi

Soprattutto per chi ama organizzare pranzi e cene a base di carne arrostita in compagnia di amici, e che allo stesso tempo non ha abbastanza spazio all’esterno, la soluzione sarebbe quella di fissare ad un muro un barbecue apri e chiudi: Si tratta di un disco semi-cavo, questo spazio è pensato per inserire il carbone e, una volta ardente, utilizzarlo per cuocere la carne. Dopo averlo utilizzato e pulito, basta richiuderlo in se stesso verso l’alto e il gioco è fatto!

Parete Attrezzata

La parete attrezzata è il pezzo d’arredo salvaspazio per eccellenza, sono oggi una delle soluzioni d’arredo più diffuse per il soggiorno e non solo. Il vantaggio più rilevante è che si adatta perfettamente allo spazio a disposizione e alle vostre esigenze, senza alcun vincolo o limitazione.

La parete attrezzata è qualcosa di altamente personalizzabile, funzionale e dal design unico. Per scoprire tutte le varie combinazioni che è possibile attuare visita il sito di Veri Affari.