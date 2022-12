Come prepararsi per lo sci invernale

Le vacanze invernali sono alle porte e già siamo col pensiero alla tanto sognata settimana bianca. Inoltre, la prossima stagione sciistica invernale sarà eccezionalmente affollata e le previsioni indicano nevicate abbondanti. Le persone dovranno considerare sia la loro forma fisica che l’attrezzatura e l’abbigliamento tecnico quando si preparano per lo sci invernale.

Per gli sport invernali è fondamentale preparare adeguatamente la propria valigia. Alcuni elementi indispensabili devono essere inclusi, come: sci o snowboard, scarponi, calze termiche, maschera, casco, guanti ed intimo caldo. La scelta dell’abbigliamento giusto è cruciale per mantenere il proprio corpo ad una temperatura ideale stando contemporaneamente al caldo ma senza sudare troppo.

La preparazione fisica

Prima di avventurarsi sulle piste è necessario pensare anche alla propria forma fisica. Arrivare allenati con delle sessioni di ginnastica pre-sciistica è ad esempio un buon modo per affrontare lo sci o snowboard. Allenare i muscoli ai movimenti che simulano lo sci è importante, soprattutto quelli anteriori e posteriori delle cosce e le ginocchia. Non dobbiamo diventare “grossi”, ma allenarci a reclutare il maggior numero di fibre muscolari in breve tempo.

Da non sottovalutare poi il sistema cardio vascolare che deve essere reattivo per permettervi di completare una pista dall’inizio alla fine. Per questo motivo, attività come la corsa, o il nuoto, sono tra gli sport più adatti per prepararsi ad affrontare al meglio la stagione invernale. L’importante è alternare periodi a bassa frequenza cardiaca e intensità ad altri con frequenza più alta. In alternativa, è anche possibile fare palestra in modo mirato per il potenziamento e l’elasticità. Infatti, essere rigidi sugli sci, aumenta il rischio di cadute.

Gli altri suggerimenti per prepararsi allo sci invernale

Una volta fatti tutti questi passaggi per prepararsi allo sci invernale, la soluzione giusta è anche trovare le piste più adatte alle proprie capacità. È meglio non strafare, soprattutto nelle prime uscite, in modo tale da riuscire a divertirsi senza correre dei rischi. Se farete attenzione a tutti questi accorgimenti, di certo sciare diventerà molto divertente e rilassante. Non dimenticatevi di preparare tutto secondo le indicazioni e quando la valigia sarà pronta, allora potrete partire all’avventura tra le numerose piste da sci del BelPaese e di tutta Europa!