Il cenacolo vinciano si trova a Milano, all’interno del museo in piazza Santa Maria delle Grazie. Le prenotazioni sono gestite direttamente dalla direzione del museo.

Si tratta di un’opera di estrema importanza per il nostro patrimonio artistico culturale, dipinto dallo stesso Leonardo da Vinci, e rappresentante l’ultima cena.

Di quest’opera ne sono state realizzate diverse copie nel corso degli anni, di cui quella più famosa è la copia di Giampietrino. in quest’ultima, i colori utilizzati sono decisamente più brillanti e vivaci.

Cenacolo vinciamo: storia del dipinto

Il dipinto, realizzato con tecnica mista secco su intonaco, ed è databile al 1498 circa. L’opera fu commissionata da Ludovico il Moro nel 1494, insieme alla scena della crocefissione, da rappresentare sui lati minori della chiesa domenicana di Santa Maria delle Grazie.

Questa particolare tecnica utilizzata da Leonardo per realizzare il dipinto, la rende incompatibile con l’umidità ambientale. Proprio per questo motivo, l’opera viene sottoposta negli anni a diverse opere di restauro, di cui il più lungo durò dal 1978 al 1999. Tuttavia, i continui restauri hanno modificato l’aspetto originale dell’opera, come si può notare anche dalle copie realizzate nel tempo.

Nell’opera Studi per il Cenacolo di Kenneth Clark si legge di come gli apostoli, originariamente, fossero diversi da come li vediamo oggi, più di tutti Pietro, la cui testa originariamente era piegata indietro e vista di scorcio.

L’opera è conservata al museo di Santa Maria delle Grazie a Milano, che ne gestisce le visite al fine di preservare al meglio l’opera. L’accesso, infatti, è consentito soltanto a piccoli gruppi per volta, per mantenere un grado di umidità basso, ed evitare così il degrado dell’opera.

Cenacolo vinciano a Milano: prenotazioni

Per visitare l’opera del cenacolo vinciano a Milano è necessario prenotare. Le prenotazioni sono gestite dalla direzione del museo Santa Maria delle Grazie, che ne consente l’accesso a piccoli gruppi per volta. Questa scelta è data dal fatto che l’opera, se sottoposta a umidità, subisce pesanti danni a causa della tecnica utilizzata da Leonardo.

Per prenotare una visita, è necessario collegarsi al sito del museo, e seguire le indicazioni. I gruppi superiori ai dieci componenti devono contattare il museo all’indirizzo cenacologruppi@adartem.it. Per i gruppi più numerosi, l’accesso potrebbe essere gestito con suddivisioni in piccoli sottogruppi al fine di preservare l’opera.

Vi è anche la possibilità di organizzare eventi privati per associazioni ed enti all’interno del museo negli orari di chiusura dello stesso. In questo caso, gli interessati si devono mettere in contatto con la direzione stessa.

In nessun caso è consentito consumare cibi e bevande all’interno delle sale del museo