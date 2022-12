Come creare una postazione da gaming ideale.

Ti sarà sicuramente capitato di vedere in giro per il web delle postazioni gaming online, alcune sembrano quasi futuristiche e altre, invece, si presentano più minimal e semplici. A seconda dello spazio a disposizione, del budget e delle necessità si può decidere di strutturare la propria “game room” in modo tale da essere funzionale al punto giusto.

Sarà un procedimento lungo e talvolta anche stancante, ma allo stesso tempo ti coinvolgerà nella scelta di una serie di componenti che possono anche essere costose. Ci vorrà un po’ di tempo prima di raccogliere tutte le idee, progettare gli spazi e comprare le componenti.

Mettere tutto insieme richiederà del tempo, ma alla fine avrai creato la tua postazione gaming ideale. Scopriamo insieme come progettazione una postazione da gaming seguendo i consigli degli esperti.

Progettare una postazione da gaming

In rete si possono trovare tante idee su come progettare una postazione gaming, sia per quanto riguarda i costi che lo studio dei minimi dettagli. Su siti come www.miglioripc.it, è possibile trovare tante idee e consigli per realizzare al meglio una postazione che preveda in primis la presenza di un PC gaming o di una console.

La prima importante decisione da prendere riguarda la tipologia di gaming che si vuole fare nella propria postazione e scegliere tra PC, console, sim racing oppure ibrido. Questo è importante, perché un giocatore di console può avere delle comodità extra rispetto un tradizionale giocatore da PC che deve stare necessariamente attaccato alla scrivania per giocare, a differenza, invece, di un giocatore sim racing che necessita di una postazione guida. Pensa quindi, a eventuali espansioni per volanti, console e postazioni guida.

Stabilire un budget

A questo punto, stabilisci un budget. Il costo di una postazione gaming non è economico, in quanto non esiste un limite alle espansioni che si possono aggiungere. Prefissati un budget e pensa a quanto puoi permetterti di spendere. Progetta la tua postazione analizzando i costi delle singole componenti.

Misurare gli spazi a disposizione

Quando si crea una stanza da gaming si parte dal calcolo degli spazi a disposizione. Se possiedi un’intera stanza da dedicare al tuo progetto è ovviamente differente dall’avere lo spazio di una sola scrivania.

Componenti della postazione gaming

A questo punto, dopo avere stabilito il progetto è il momento di passare alle componenti necessarie per la creazione della postazione gaming. Ciò che ti occorre sono: una scrivania, degli scaffali, un sistema per gestire i cavi, dei dispositivi per la gestione dell’elettricità e della sicurezza, una sedia da gaming, un monitor, dei supporti per il monitor, un tappetino per il mouse, un mouse, un paio di cuffie, un volante, degli accessori e delle decorazioni per personalizzare il tutto.

Guida all’acquisto: come scegliere una sedia gaming?

La sedia gaming è uno degli elementi fondamentali per la realizzazione di una postazione da gaming, in quanto la maggior parte del tempo la trascorrerai seduto e, quindi, la scelta deve ricadere su una sedia che sia comoda. Tante sono le variabili da prendere in considerazione al momento dell’acquisto:

la qualità dei materiali con cui è costruita;

la comodità;

il design;

l’ergonomia;

qualità e solidità della struttura;

capacità di inclinazione.

Le sedie da gaming non sono sedie ergonomiche che solitamente vantano una seduta adatta per la postura e particolari esigenze. Rientrano, invece, nella categoria delle sedie di ufficio e possono offrire una particolare attenzione alla postura e a possibili problemi ortopedici.

In commercio è possibile trovare modelli brevettati che presentano sistemi per una seduta di tipo dinamico con una variazione costante della postura e una base basculante realizzata in legno di alta qualità. Solo alcune tra le più costose possono essere definite tali.

Le sedie racing, invece, sono sedie che per seduta ed estetica possono essere utilizzate per particolari tipologie di videogiochi. Fanno parte di questa categoria le sedie per le macchine da corsa, dotate di rotelle capaci di assicurare la massima mobilità.

Caratteristiche

I criteri per scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze comprendono fattori come il brand, i materiali, le feature e il budget a disposizione. Le sedie da gaming in pelle, ad esempio, presentano il possibile vantaggio di essere molto più semplici da pulire anche se possono offrire una minore traspirazione rispetto altri modelli in tessuto. Ciò comporta una maggiore sudorazione nei periodi estivi, durante l’utilizzo.

Tra le caratteristiche aggiuntive da prendere in considerazione prima dell’acquisto, troviamo la presenza o meno del poggiatesta e del poggia gomiti regolabili. I supporti per la postura sono ideali per coloro che utilizzano il PC per tante ore al giorno.

Alla luce di queste caratteristiche, emerge che per la scelta di una buona sedia da gaming è necessario avere un budget a disposizione non indifferente. Se si cerca un prodotto di qualità che resista nel tempo è bene escludere, secondo il consiglio degli esperti, tutto ciò che sia troppo economico.