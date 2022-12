Praga è una città magica, posta al Centro dell’Europa. Chi decide di visitare questa incantevole città, lo fa per innamorarsi delle sue vie e dei suoi edifici.

Qui, è possibile visitare l’antico castello di Praga, imponente e inaccessibile, da sempre simbolo del potere. Per raggiungerlo bisogna affrontare, infatti, lunghe strade ripide, che sembrano non finire mai. Tra le sue mura, inoltre, vi è custodita la Cattedrale di San Vito, splendida e in stile Gotico.

Ma la vera chicca di questo luogo è la Città Vecchia, un caratteristico vecchio quartiere della città, che custodisce diversi edifici sovrapposti per stile architettonico.

Infine, un passaggio obbligato è da fare alla casa danzante, ovvero un edificio dedicato a Fred Astaire e Ginger Rogers.

La città Vecchia di Praga: ecco come si chiama

La città Vecchia è il vero segreto di Praga, un gioiello per i turisti, che vengono a visitarla per rimanere estasiati dalla bellezza dei suoi edifici, e dall’antichità della sua storia.

Città Vecchia viene anche chiamata in ceco Staré Mesto. Si tratta di un labirinto di viuzze medievali, vivaci e molto frequentate. Questo quartiere è, infatti, sempre affollato: di notte e di giorno.

Cosa vedere nel caratteristico quartiere vecchio di Praga

La Città Vecchia si sviluppa intorno all’omonima piazza, fulcro di questo quartiere della città. Piazza Vecchia è la più animata di tutta Praga, nonché una delle più belle e vivaci di tutta Europa. Il nome ceco della piazza è Staromestské Námestí, e racchiude il pittoresco passato della città con i suoi edifici dallo stile sovrapposto.

All’interno di questo quartiere è possibile ammirare la Chiesa di San Nicola, un tempio barocco con facciata bianca sormontata e cupola in bronzo, e la chiesa di Santa Maria di Tyn, una bellissima chiesa in stile gotico con le sue guglie caratteristiche, e la sua forma allungata in altezza.

Tuttavia, la principale attrazione di questo caratteristico quartiere vecchio di Praga è l’orologio Astronomico. Questo è posto sulla torre del Vecchio Municipio. Qui, si compie ogni ora uno spettacolo scioccante, che induce ondate di turisti a mettersi in fila e ad attendere che l’orologio faccia scoccare l’ora. In questo momento, infatti, le statuine di Santi e degli Apostoli prendono vita, si riuniscono in un corteo, per compiere un antico rituale religioso.

All’interno del quartiere vecchio di Praga vi sono anche numerosi bar e ristoranti, dove potersi sedere per una pausa rilassante e sorseggiare un rinfrescante cocktail, oppure dove sedersi a mangiare piatti tipici come il maiale affumicato, o il filetto di manzo arrostito in casseruola.