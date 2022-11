Comprasocial.it il sito web italiano che permette di aumentare social, come funziona?

Comprasocial.it è uno tra i siti più popolari per l’acquisto di servizi di social media marketing. Su questa piattaforma è possibile acquistare followers Instagram, visualizzazioni YouTube o aumentare il numero dei propri link ai video TikTok. Inoltre, su questo sito si ha la possibilità di utilizzare numerosi servizi che consentono di aumentare social in modo targettizzato, comprando like italiani. Scopriamo insieme quali servizi offre e come funziona.

Cos’è Comprasocial.it?

Comprasocial.it è un sito attivo da molti anni e presente sul mercato, che offre numerosi servizi, più di una cinquantina, dedicati all’incremento delle statistiche del proprio profilo.

Spesso quando si prova ad aprire un canale YouTube oppure un nuovo profilo su TikTok ci si ritrova fin dai primi giorni ad avere alcune difficoltà. Nell’ultimo anno è diventato molto complicato intraprendere una carriera sui social network, perché risulta essere molto difficile riuscire a fare notare la propria attività.

Per questo motivo, sempre più persone decidono di rivolgersi a Comprasocial.it, con lo scopo di essere aiutati nel migliorare l’immagine del proprio profilo, aumentando le statistiche e incrementando le probabilità che il proprio profilo possa essere visualizzato da più utenti, portando a una reale crescita su social come Instagram, TikTok, Facebook o YouTube.

Quali servizi vende Comprasocial.it?

I servizi principali della piattaforma possono essere raggruppati in tre categorie che corrispondono alla statistiche più importanti e maggiormente considerate nel mondo dei social:

comprare visualizzazioni per video;

acquistare like per i contenuti social;

aumentare i followers del profilo.

Comprare visualizzazioni per i video

Il numero delle visualizzazioni è una tra le prime caratteristiche che viene presa in considerazione quando un contenuto video diventa popolare. In Tv viene definito ad esempio, il numero delle visualizzazioni quando si parla di un video musicale di un artista.

Con questa piattaforma è possibile acquistare visualizzazioni per i maggiori social network presenti in rete. Ciò che viene consigliato agli utenti è di incrementare sempre le visualizzazioni se si desidera aumentare l’interesse per i propri video.

Su YouTube durante la navigazione, il numero di views viene mostrato prima che l’utente abbia raggiunto la pagina effettiva del video. Un numero alto di visualizzazioni farà notare l’importanza raggiunta del video. Utilizzando questa tecnica di acquisto delle visualizzazioni sarà possibile mettere in evidenza più facilmente i contenuti che vengono pubblicati giornalmente.

Acquistare like per i contenuti social

I like sono sinonimo di apprezzamento ed è un’azione diretta che l’utente durante la sua navigazione sui social decide di compiere come segno che ha visualizzato e apprezzato un contenuto, che sia un post o un video pubblicato. L’aumento del numero dei “mi piace”, per i video su TikTok oppure dei post su Instagram, può essere una buona idea se pensi che i tuoi contenuti non abbiano abbastanza likes.

Per valutare tutto ciò, puoi prendere il 5-10% della quantità dei tuoi followers per ottenere il numero dei likes corretto da acquistare. Nel caso in cui tu disponga di una pagina Facebook o di un profilo pubblico e desideri aumentare il numero dei mi piace che ricevi ai tuoi contenuti, puoi scegliere di utilizzare la piattaforma comprasocial.it per acquistare like Facebook italiani e ricevere nuove interazioni in poco tempo.

Aumentare i followers del profilo

I followers sembrano essere uno tra i servizi maggiormente richiesti sulla piattaforma, in quanto molti utenti scelgono di aumentare i propri seguaci in modo rapido come disponibile sul sito. Avere molti followers equivale all’essere popolari in rete. Infatti, quando un brand o un’azienda analizzerà il tuo profilo, questo numero verrà visualizzato e preso in considerazione per chiederti una collaborazione, realizzando pubblicità a pagamento sul tuo profilo. Per farlo è necessario avere un grande numero di followers e likes, insieme a contenuti di alta qualità pubblicati sul social di destinazione.

Come funziona comprasocial.it?

Il sito è stato realizzato con l’obiettivo di facilitare e velocizzare l’acquisto di servizi dedicati al miglioramento della propria presenza sui social. Partendo da questo presupposto è stato creato un lavoro che porta a concludere l’acquisto in pochi e semplici passaggi:

si clicca sul menù, si effettua la ricerca e si sceglie il social network e il servizio che si desidera incrementare;

si seleziona la quantità di followers o like, scorrendo con la barretta e si inserisce il link del proprio nome utente o della propria pagina;

si aggiunge al carrello il servizio e si completa l’ordine di servizi italiani.

Acquistando servizi su Comprasocial.it potrai ottenere Coin da utilizzare per ricevere gratuitamente premi o servizi di incremento o di marketing di ogni tipo.

Il tuo ordine verrà evaso velocemente ed entro poche ore passerà sullo stato “confermato – in consegna”. In tempi rapidi potrai ottenere il servizio da te acquistato in modo graduale nel rispetto degli algoritmi. Per qualsiasi necessità è possibile mettersi in contatto con l’assistenza tramite email, chat WhatsApp oppure ticket dalle 09.00 alle 23.00 di tutti i giorni.