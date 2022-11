Ti piace metterti alla prova e testare la tua intelligenza? Allora ti piacciono di sicuro gli enigmi. Questi grattacapi e misteri sono fatti appositamente per incuriosire, per intrattenere, e soprattutto per allenare la mente.

Ci sono tantissimi indovinelli da risolvere, tanti problemi, e tanti enigmi a cui trovare una soluzione. Sarai in grado di risolverli tutti? Prova a metterti alla prova con questi semplici giochi per scoprirlo.

Enigmi più noti

Probabilmente li hai già risolti tempo fa, oppure ne hai sentito parlare ma non hai mai provato a risolverli. Beh, rispolveriamo la mente con questi indovinelli noti, prima di passare a quelli più difficili.

L’enigma del contadino

Un contadino deve attraversare un fiume, ha con sé una piccola barca da due posti. Deve attraversare il fiume insieme ad un cavolo, una pecora, e un lupo. Tutti devono raggiungere l’altra sponda del fiume sani e salvi. Come può fare, sapendo che, nel caso dovesse lasciare la pecora e il lupo da soli, quest’ultimo mangerà la prima, e lasciando pecora e cavolo, quest’ultimo verrà mangiato dalla prima?

Se ancora non lo hai fatto, prenditi qualche minuto per risolverlo, e poi, se vuoi, continua nella lettura per controllare la soluzione. Fatto? Ok, allora vediamo se hai indovinato. La prima ad attraversare il fiume con lui sarà ovviamente la pecora, in questo modo il lupo resterà solo con il cavolo. A questo punto, tornerà indietro prendendo il lupo, e dopo averlo scaricato sull’altra riva, riprenderà con sé la pecora lasciando solo il lupo. Riporterà indietro l’animale caricando quindi il cavolo. Quando sia il lupo e il cavolo saranno nella sponda di destinazione, allora potrà finalmente portare nuovamente con sé anche la pecora.

Enigmi nella letteratura

Gli autori sono soliti ad inserire nei loro libri qualche enigma per coinvolgere il lettore, e sfidarlo insieme al protagonista della storia. Un esempio è l’indovinello di Tolkien, nel passo in cui Gollum sfida Bilbo. Quest’ultimo dovrà rispondere al seguente enigma per uscire dal tunnel: “Questa cosa ogni cosa divora, ciò che ha vita, la fauna e la flora; i re abbatte, e così le città, rode il ferro, la calce già dura; e dei monti pianure farà”.

Ricordi la risposta? Bilbo, dopo quasi immediatamente dà la sua risposta, che è il tempo.

Un enigma strano

Se non ti sono bastati i precedenti indovinelli, puoi provare a risolvere questo enigma un po’ più difficile:

“Quando sono attiva, la mia vita può durare anche solo qualche ora. Se invece non sono attiva, mi conservo per anni. Quando sono sottile sono molto veloce, se invece sono larga e grossa, sono molto lenta. Il vento mi disattiva, e mi spegne disattivandomi. Chi sono?

Prenditi un po’ di tempo prima di rispondere, rifletti bene sulle parole, come vengono usate, e pensa a quale oggetto, o essere vivente potrebbe avere questo comportamento.

Quando ti sarai arreso, prosegui pure nella lettura. Scoprirai che la risposta esatta è: la candela.