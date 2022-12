Installare un buon antivirus, come Drweb, è importante. Mentre navighiamo in internet, infatti, il nostro computer è soggetto a minacce di virus, spam, e spyware.

Questi software dannosi rubano letteralmente dati dal nostro computer, inviandoli ai server dei loro creatori. Non solo, ne impediscono il suo utilizzo, impedendoci di riprenderne possesso senza un’azione di ripristino.

Drweb è un software russo con servizio anti-spam e anti-spyware. Offre soluzioni sia per Windows, sia per Linux che per Mac, ed è abbastanza potente per difendere il sistema dalle minacce.

Il software offre tre opzioni di scansioni semplificate, ed è sempre aggiornato con le definizioni virus più recenti. La scansione completa viene fatta sia su unità fisse, sia su quelle rimovibili. La scansione rapida, invece, interviene sul sistema.

DrWeb è stato rilasciato per la prima volta nel 1992, ed è diventato subito il primo servizio di antivirus russo.

DrWeb: come funziona questo antivirus

DrWeb è un antivirus russo, perfettamente compatibile con Windows, Linux, e Mac. Il sistema è dotato di servizio anti-spam, per bloccare preventivamente questi ultimi. Ha un filtro anti-spyware, e blocca in tempo reale i virus.

Il software si aggiorna in tempo reale con le informazioni che trova sul cloud relative alle ultime definizioni virus.

Il programma è dotato di importanti funzioni, come quella di prevenzione di perdita dei dati. Il software crea duplicati locali dei file, che vengono resi subito accessibili nel caso in cui vengono danneggiati quelli originali.

A questo si aggiunge un gestore di quarantena separato, attraverso cui gli utenti possono ispezionare in tutta sicurezza, ed eventualmente ripristinare o eliminare i file che l’antivirus ha classificato come sospetti.

Il programma fornisce anche un sevizio di parental control. In questo modo gli utenti possono bloccare determinate azioni sul web ai propri figli.

Infine, vi sono tre tipi di scansioni di sistema, una completa, una rapida, e una personalizzata.

Come installare il programma

DrWeb può essere scaricato come versione di prova direttamente online, accedendo al sito web dell’azienda. Dopo aver scaricato la versione di prova, fornire tutte le autorizzazioni necessarie, e seguire le istruzioni per l’installazione.

Dopo averlo installato è possibile acquistare l’abbonamento annuale.

In alternativa l’antivirus può essere acquistato in un negozio di informatica, e attivato sul sito inserendo il numero di serie e l’indirizzo e-mail per la registrazione.

DrWeb ha una protezione specifica anche per telefoni android, e servizi specifici per le aziende.

In alternativa, è possibile scaricare gratuitamente DrWeb Currelt, un utility di rimozione virus.