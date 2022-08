Gadget hi-tech: sempre più richiesti i power bank personalizzati

Nell’ambito della promozione del brand, tra i gadget personalizzati più richiesti dalle imprese da distribuire in omaggio a clienti e collaboratori figurano articoli hi-tech come i power bank.

Infatti, queste batterie portatili sono sempre più apprezzate, in quanto possono essere impiegate per smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico che abbia bisogno di essere ricaricato ovunque non vi sia disponibilità di una presa di corrente.

Per distribuire gadget hi-tech durevoli e accattivanti è possibile guardare ai power bank personalizzati su easygadget.it, portale specializzato che mette a disposizione un’ampia varietà di proposte, così da soddisfare qualsiasi genere di necessità a livello promozionale.

Le caratteristiche da valutare nella scelta del power bank

Un power bank, prima di essere utilizzato, deve ovviamente avere carica sufficiente per trasferirla a sua volta ai dispositivi ad esso collegati: a tale scopo, lo si può connettere tramite presa USB a un PC o a qualunque altro alimentatore.

La capacità va da 2000 fino a 12000 mega ampere. Naturalmente, a seconda della capacità e dei dispositivi da ricaricare nello stesso momento, la durata del power bank sarà differente.

Inoltre, la grandezza può variare a seconda della potenza di ricarica ricercata: molto dipende quindi dal tipo di uso che se ne vuole fare. Ad esempio, nell’ambito di una campagna di marketing, l’azienda che intende utilizzare questi dispositivi come omaggio al fine di diffondere il proprio brand, dovrebbe orientarsi sulla versione che più di adatta alle necessità dei destinatari.

Di solito, i power bank sono dotati di batterie al litio e di cavi idonei sia all’attacco classico USB che micro USB, nonché wireless, e la durata complessiva può variare a seconda dell’uso più o meno intensivo.

Talvolta sono provvisti anche di laccio con anello, nei modelli più piccoli, per poterlo portare comodamente a una cintura, oppure sono dotati di ventosa. Diversi modelli sono completi di tasto di accensione, luce al LED per verifica della ricarica in atto e custodia da viaggio. In un’ottica più green, alcuni power bank hanno anche ricarica a energia solare o sono rivestiti con materiali originali e innovativi come il bambù.

Come realizzare power bank personalizzati

La personalizzazione di un power bank deve ovviamente tenere conto della grandezza, ma anche del colore prescelto: come su ogni superficie colorata, infatti, il logo dovrà essere inserito a contrasto al fine di essere ben visibile.

Per un logo che prevede molti colori o immagini, un dispositivo bianco o di un color pastello chiaro è senz’altro da prediligere, mentre per una semplice scritta si può osare con tinte satinate.

Una delle tecniche più utilizzate è di certo la tampografia, che si adegua sia a superfici piane che irregolari e consente una definizione grafica fedele e precisa, anche per personalizzazioni in quadricromia.

Il laser ha a sua volta una definizione molto alta e risulta anche molto elegante, consentendo anche di effettuare delle scritte in corsivo laddove si voglia dare un tocco di esclusività al proprio logo. Infine, da non trascurare è anche la tecnica di stampa digitale, che permette di avere un gran numero di articoli personalizzati in poco tempo, con colori resistenti ai raggi UV, accuratezza delle immagini e tinte piuttosto brillanti.

In ogni caso, durante la procedura guidata su siti professionali come il già citato easygadget, la tecnica più idonea viene già suggerita in fase di ordine e il tipo di personalizzazione si può comunicare anche tramite immagine caricata sul portale in pdf o nei formati consentiti.