I corpi semplici dei chimici: quanti sono gli elementi? A che servono?

In molte scuole, soprattutto quelle scientifiche, come materia scolastica, viene studiata la chimica.

Gli alunni vengono subito aiutati a capire la tavola periodica con tutti gli elementi e le formule per capire tutte le tipologie di sostante e minerali che abbiamo in natura e che ci servono come ad esempio l’acqua e l’ossigeno.

Nel passato lo studio di ogni elemento presente era molto più difficile di adesso e senza la nostra attuale tecnologia era tutto molto più difficile.

Vediamo quanti sono gli elementi della tavola periodica, e soprattutto, a cosa servono?

Quanti sono gli elementi?

Prima di dire quanti sono gli elementi dei corpi semplici dei chimici è meglio spiegare prima che cosa sono.

Gli elementi chimici sono atomi che caratterizzano un numero di un protone specifico.

Un insieme di atomi che appartengono allo stesso elemento chimico, se separati e presi singolarmente, possiedono lo stesso numero e la stessa disposizione degli elettroni ma possono avere un numero diverso di protoni e anche di neutroni.

Dal passato fino ai giorni nostri sono state scoperte ed elencate ben 118 elementi, tra di essi ce ne sono 20 che sono chiamati “instabili” perché radioattivi e pericolosi, i restanti 98 sono presenti sulla terra e tra questi solo 80 di loro hanno un isotopo stabile (= possedere una massa atomica diversa rispetto ad uno stesso elemento).

A cosa servono?

Tutti questi elementi chimici sono stati scoperti e selezionati per uno scopo preciso: costituiscono la base di ogni materia e di ogni forma che si trova sulla terra e nell’aria.

L’elemento più pesante che si trova nella tavola periodica è l’oganesson che ha il peso atomico di 314, il suo simbolo è Og e fu scoperto nel 1999, il suo numero atomico è il 118, mentre quello più leggero è l’idrogeno, il suo simbolo è l’H, il suo peso atomico è di 1,0079 e fu scoperto nel 1766.

L’unione di alcuni di questi elementi ne formano altri, basta guardare la formula dell’acqua: H2O, per farla c’è bisogno di un atomo di idrogeno e due di ossigeno.

Invece per formare l’anidride carbonica c’è bisogno di un atomo di carbonio (elemento C nella tavola periodica) e anche 2 atomi di ossigeno, la formula completa poi è CO2.

Quando succede la combinazione di due elementi chimici diversi può avvenire la nascita di una sostanza composta in modo chimico, invece quando una sostanza è formata dallo stesso elemento viene chiamata sostanza pura.

Tutti i 118 elementi vengono classificati ed ordinati in base ad il loro numero atomico, ovvero l’insieme di protoni dell’atomo