Auto elettriche: come scegliere le colonnine di ricarica

Per chi possiede un’auto elettrica è sempre molto importante scegliere adeguatamente le colonnine di ricarica, in modo da ottenere il massimo dalla propria auto di nuova generazione. In commercio è possibile individuare degli ottimi wallbox domestici che consentono di realizzare un sistema privato e personale di ricarica per le auto elettriche. Così facendo delle normali prese di corrente, come quelle presenti in un garage, possono essere convertite in una efficiente colonnina di ricarica per auto elettriche.

Questa modalità di ricarica è molto pratica, semplice da utilizzare e permette di usufruire di un rendimento decisamente più alto rispetto a quanto non avviene normalmente con le ricariche effettuate con le prese domestiche tradizionali.

Le colonnine, infatti, hanno la capacità di gestire autonomamente la potenza dell’impianto elettrico domestico e di calibrarla in modo da ottenere quella più indicata per il veicolo da ricaricare.

Naturalmente, per beneficiare di tutti i vantaggi offerti da queste soluzioni è molto importante ricercare la soluzione più indicata per la propria auto elettrica. Per disporre di un’ampia possibilità di scelta, è possibile guardare alle colonnine di ricarica presenti su climamarket.it, portale specializzato nella vendita di soluzioni green a basso impatto ambientale.

Quali elementi valutare nella scelta di una colonnina di ricarica?

Per selezionare le colonnine di ricarica è necessario ricercare un portale altamente specializzato e valutare i dati tecnici presenti nelle schede prodotto delle wallbox.

Oltre al modello, è sicuramente utile verificare anche le dimensioni della colonnina, in modo da non optare per dei modelli troppo ingombranti. In commercio esistono infatti prodotti di piccola taglia che sono al tempo stesso molto performanti. Tra gli altri fattori utili da valutare vi sono poi i cavi concessi in dotazione, in modo da poter ricaricare qualsiasi auto.

I dati tecnici utili da consultare sono inoltre:

Potenza massima;

Connettività con app (ricarica intelligente);

Compatibilità con connettore dell’auto;

Tensione nominale ;

; Funzioni aggiuntive;

Corrente configurabile.

Le migliori wallbox sono compatibili sia con i connettori di tipo 1 che con quelli di tipo 2, in modo da poter essere scelti con maggiore serenità. Queste installazioni non richiedono nessuna autorizzazione purché non si rendano necessarie delle modifiche all’impianto elettrico.

Di conseguenza, è molto importante scegliere delle colonnine che possono funzionare come degli “adattatori” e che non richiedono modifiche all’impianto. Per quanto riguarda invece le aree condominiali, tutti i posizionamenti delle colonnine sono sempre soggette al rilascio di un’autorizzazione.

È poi sempre importante selezionare dei prodotti garantiti e realizzati nel rispetto dei migliori standard di sicurezza. Un altro fattore riguarda invece il design e al momento sono molto gettonati i modelli compatti, pensati per un utilizzo quotidiano associato però con dimensioni contenute. Infine la colonnina scelta dovrebbe essere smart, ovvero in grado di gestire il flusso di ricarica in modo graduale e di indicare il grado di ricarica raggiunto.

Come funzionano le colonnine di ricarica per le auto elettriche

Il collegamento di una colonnina di ricarica con un’apposita app permette di ottenere la massima comodità, grazie al fatto che il livello di carica potrà essere controllato in qualsiasi momento direttamente dal telefono, in modo da sapere se un’auto è pronta per partire. Inoltre questi strumenti consentono anche di ricevere delle notifiche una volta raggiunto il livello massimo di carica. Tutte le migliori colonnine di ricarica fabbricate in Europa hanno poi una garanzia di 2 anni e questo aspetto rappresenta un tassello di affidabilità notevole.

Non è necessario scegliere delle colonnine di ricarica molto grandi, in commercio è infatti possibile individuare delle soluzioni leggere e compatte, paragonabili come grandezza ad un tostapane, e in grado comunque di garantire prestazioni elevate.

Molto utile è poi poter consultare anche le statistiche di ricarica in tempo reale, in modo da sapere se la propria auto è pronta per uscire dal box utilizzando solo la ricarica accumulata nella propria batteria. Il costo di ogni singola ricarica dipende ovviamente non dalla colonnina ma dalla tariffa applicata dal fornitore di energia elettrica e dalla eventuale fascia oraria.

Le colonnine di ricarica per funzionare nel migliore dei modi necessitano sempre di un ampliamento della potenza fino a 6KW. Il dato di partenza per la valutazione di questi strumenti dovrebbe essere sempre quello relativo alle caratteristiche del proprio veicolo, partendo dalla potenza del caricatore di bordo e dal tipo di presa previsto sul veicolo. Tenendo conto delle esigenze energetiche del proprio veicolo è possibile individuare le migliori colonnine per auto elettriche.