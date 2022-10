Incontro di pugilato: quanto dura? Quali sono le regole?

Esistono tantissime discipline sportive: alcune sono molto note ed altre invece rimangono un po’ più di nicchia, ma ci sono soluzioni per tutti i gusti e per tutte le abilità. Tra gli sport più affascinanti ed amati in assoluto c’è anche la boxe: chi la pratica può beneficiare di grandi miglioramenti alla forma fisica, ma anche alla coordinazione, ai riflessi, all’equilibrio ed alla velocità, senza dimenticare i benefici a livello psicologico e morale. L’espressione massima di questo sport è l’incontro di pugilato: scopriamo le sue regole e la sua durata.

Le regole principali della boxe

La maggior parte delle persone che praticano la boxe lo fa per ottenere i benefici elencati in apertura e non per scopi agonistici. Ad ogni modo, parliamo di uno sport di combattimento, quindi l’incontro ne rappresenta il clou. Quando sono sul ring, i pugili devono cercare di colpire con i pugni l’avversario, cercando di difendersi dai colpi portati da quest’ultimo. Non si tratta di una rissa, ma di un combattimento con delle regole ben precise: durante l’incontro di pugilato sono permessi solo i pugni portati con le nocche e che vanno a colpire la parte anteriore dell’avversario, quella che va dalla fronte fino alla cintura. Al pugile non è permesso girarsi di schiena verso l’altro contendente. Non è neanche possibile voltarsi di lato, trattenere o spingere l’avversario.

I pugili si sfidano dentro il ring, al cui interno, oltre a loro, c’è solo l’arbitro. L’incontro di pugilato è diviso in diverse riprese (dette anche round) intervallate da un periodo di pausa. La durata di ciascuna ripresa varia in base al livello di appartenenza dei pugili: si va dai round di un minuto previsti per gli allievi per arrivare fino alle riprese da tre minuti previste per i professionisti. La pausa tra un round e l’altro invece ha un durata di sessanta secondi: durante questo intervallo di tempo i pugili possono essere assistiti dai loro allenatori, che possono fornire cure e suggerimenti.

La durata di un incontro di pugilato: il numero dei round

Un incontro di pugilato tra professionisti può prevedere una durata che va dalle sei alle dodici riprese, tutte dalla durata di tre minuti. Ovviamente non è detto che si arrivi a completare tutti i round: l’incontro può finire anche prima, per esempio a seguito di un KO (knock out). I pugili professionisti sul ring non indossano nulla al di sopra della cintura. Nella boxe dilettante, invece, gli incontri si disputano su una lunghezza di tre riprese da tre minuti ed i pugili indossano una canottiera del colore del loro angolo (quindi o rossa o blu); per i giovani e le donne è previsto anche il caschetto; nella boxe dilettante è più facile che gli incontri arrivino alla fine del terzo round, con la vittoria che viene assegnata ai punti.