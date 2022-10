Il tuo migliore amico si sposa e tu gli farai da testimone, ma proprio non sai dove portarlo per un addio al celibato. Tutti gli invitati hanno dato l’ok: potete stare fuori l’intero weekend. Ora non ti resta che stupire il tuo amico con delle idee originali e con il miglior addio al celibato che sia mai esistito.

Ci sono tantissimi luoghi dove festeggiare un weekend coi fiocchi prima del gran giorno, tutto dipende dai gusti del futuro sposo. Per il resto, a renderlo speciale sono gli invitati stessi: ricorda che il matrimonio è un evento che mette in gioco numerose emozioni, e che merita di essere celebrato come si deve.

Addio al celibato al lago di Tenno

Il lago di Tenno, incantevole con le sue acque di quell’azzurro intenso che sembrano quasi dipinte. La meta ideale per chi ama l’acqua, (il lago è completamente balneabile), e per chi ama la montagna. Tutto intorno al lago, infatti, vi sono tantissimi sentieri da poter affrontare per ogni livello di difficoltà.

Non lontano dal lago, inoltre, vi sono le cascate del Varone, affascinanti e magiche proprio come il parco che le circonda.

La location non è lontana da Riva del Garda, e può essere raggiunta in soli venti minuti di macchina.

Non solo, da lì si possono raggiungere facilmente anche altri laghi come quello di Ledro o di Molveno.

Addio al celibato idee originali: weekend a Rapallo

Se il tuo amico ama paesaggi bellissimi con coste a picco sul mare, e l’avventura, allora la liguria è il posto giusto per lui.

La liguria, specialmente ha ponente è sottovalutata da chi ama la vita da spiaggia, a causa del poco spazio per sdraiarsi a prendere il sole. In realtà, qui vi sono dei luoghi perfetti per nuotare, per fare snorkeling o per chi ama la canoa.

Rapallo può essere un buon punto di partenza. Qui vi sono spiagge perfette dove fare snorkeling, soprattutto nella frazione di Prelo e San Michele. Nello stesso luogo è possibile fare canottaggio e divertirsi in gruppo.

Vi è poi la possibilità di noleggiare una barca a vela e di avventurarsi in mare aperto. È possibile raggiungere portofino e le cinque terre in battello, o raggiungere Camogli attraverso l’Aurelia, dove partono i traghetti per il Whale Watching.

Infine, per chi non si accontenta, ci sono numerosi percorsi di trekking per ogni livello di difficoltà, come quello che porta a Montallegro.