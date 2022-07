I cruciverba possono essere davvero difficili metterci alla prova e a volte diventare davvero snervanti. Eppure sono molto utili: ci permettono di tenere la mente allenata, di passare il tempo, e di sviluppare la logica. Certe volte, però, specie quando si ha a che fare con domanda davvero difficili, questi si trasformano in un vero e proprio incubo, su cui riflettiamo intere ore senza mai venirne a capo.

Se ti trovi nella stessa situazione, probabilmente ti farà comodo un aiutino, per poter passare alla richiesta successiva. Se stai cercando parole che contengono “up”, lascia che ti anticipi che ce ne sono tantissime, tutte utilizzate nella lingua comune italiana.

Non disperare: contagli le lettere necessarie, leggi più volte la richiesta, e scegli tra quelle proposte la parola giusta.

Parole che contengono up di quattro, cinque o sei lettere

Probabilmente non ci pensi, ma le parole che contengono “up” partono da un minimo di quattro o cinque lettere.

Se ti ritrovi davanti ad una richiesta del tipo: “animale selvaggio che contiene up”, sappi che la soluzione corretta è lupo. Non ci avevi pensato, vero? I cruciverba sono fatti per trarre in inganno chi li vuole sfidare, al fine di attivare la loro mente e di permettere loro di sviluppare la logica.

Altre parole con up sono per esempio “cupo”, “rupe”, “tupé”, “pupo”, “pupa”, “zuppo”, “zuppa”, “super”, o “Rupia”.

Pensaci bene, le parole con up usate comunemente nella lingua italiana sono tantissime, di cui alcune usate più spesso di quanto immagini. Basta pensare alla parola “update”, e “upload”, oppure alle parole “gruppo”, “coupon” e “Cupido”.

Parole con up più lunghe

La parola che contiene up più lunga in assoluto è “supertransatlantico” di ben diciannove lettere. Vi sono poi “irrecuperabile”, “sociooccupazionale”, “superalimentazione”, “superstiziosamente” e “superfrazionamento” di diciotto lettere.

Queste parole, probabilmente, le conosci di meno in quanto non si tratta di parole usate spesso, tuttavia, ti conviene tenerle comunque in considerazione per completare i tuoi cruciverba.

Ricorda anche di parole come “supermercato”, “superaccessoriato”, “supplichevole”, o “irrecuperabile”.

Adesso che è tutto più chiaro, puoi sbizzarrirti a cercare anche tu tutte le parole che contengono up, magari aiutandoti con un dizionario. Vi sono anche tantissimi dizionari online, e dei siti che ti offriranno l’elenco completo di queste parole.

Ricordati di memorizzarle, tenendo a mente, che spesso si tratta di parole composte come nel caso di “sottooccupazione”, e in altri casi di aggettivi o parole derivate da altre come nel caso di “irrecuperabilità”.