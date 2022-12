Prezzi stufe a pellet, perché puntare sulla convenienza targata Stufe a Pellet Italia?

Se avete deciso di installare una stufa a pellet all’interno del vostro spazio domestico, nonché di quello commerciale o imprenditoriale, Stufe a Pellet Italia fa al caso vostro. Con i suoi 75.000 clienti soddisfatti e più di 80.000 modelli di stufe a pellet vendute solo nello scorso anno, l’azienda veneziana è una realtà leader del mercato del riscaldamento made in Italy al 100%.

L’azienda è riuscita a diventare un punto di riferimento con stufe a pellet prezzi competitivi, ma anche perché permette di puntare su una serie di garanzie e agevolazioni per i suoi clienti. Vediamo di quali si tratta e perchè conviene puntare sui prodotti di Stufe a Pellet Italia.

I vantaggi degli acquisti presso Stufe a Pellet Italia

Chi decide di acquistare un impianto di riscaldamento presso Stufe a Pellet Italia può contare su una serie di vantaggi, quali, ad esempio:

Prodotti qualitativamente impeccabili ed esteticamente rifiniti;

Stufe a pellet realizzate in materiale di alta qualità ;

Prezzi stufe a pellet competitivi;

Diversi sistemi di pagamento tra cui anche l’opzione di saldo in comode rate grazie alla partnership con Soisy ;

Spedizione gratuita e pronta consegna in tutta Italia nell’arco di 48 e fino a 72 ore;

Acquisto sul portale ufficiale senza intermediari, in maniera diretta e semplice;

Un sistema di riscaldamento tecnologicamente avanzato e tutelato dalla certificazione a 4 stelle, come da Decreto Ministeriale 186 del 2017.

Ecco perché l’azienda è stata menzionata nella classifica del Sole 24 Ore e Statista come “Leader della crescita 2021”. Inoltre, il Financial Times l’ha inserita tra le mille aziende con il più alto tasso di crescita in Europa.

I modelli di Stufe a Pellet Italia

Stufe a Pellet Italia offre ai suoi clienti 16 differenti modelli di stufa, ovvero ad aria, idro o caldaie idro. La nota azienda veneziana è riuscita a vendere oltre 70.000 modelli di stufe e, come mostrano le numerose recensioni sul sito Trustpilot, è una realtà amata da tutti i suoi clienti. Ogni modello garantisce il risparmio economico ed ecologico allo stesso tempo, senza rinunciare a modelli tecnologicamente avanzati e qualitativamente impeccabili. Tutte realizzate in materiali di altissima qualità, le stufe a pellet a prezzi competitivi offrono anche delle rifiniture artigianali: poi, garantiscono consumi ridotti e un rendimento certificato.

Lo sconto extra sull’acquisto di stufe a pellet

Acquistando un impianto di riscaldamento presso Stufe a Pellet Italia potete aver diritto a una detrazione fiscale del 50% come previsto dal Decreto 83 del 2012. Potete arrivare a risparmiare fino a 65% sul prezzo totale della stufa, grazie all’Ecobonus. L’acquisto si conclude direttamente online e il risparmio è già assicurato dall’assenza totale d’intermediari. Inoltre, potrete contare sui numerosi sconti che l’azienda veneziana offre ai suoi clienti periodicamente per diversi tipologie di acquisti. Una volta formalizzato il pagamento, in massimo 72 ore, il prodotto arriverà direttamente a casa vostra. Per ogni dubbio nella scelta del modello più adatto alle vostre esigenze, potete contare su una consulenza qualificata di tecnici con esperienza internazionale e decennale che vi assicureranno la soluzione giusta.