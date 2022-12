Bogotà, la capitale della Colombia, è una città dalla bellezza mozzafiato, colori e panorami fantastici a più di duemila metri di altitudine. La capitale è, infatti, incastonata fra montagne e Savana.

Bogotà è attraversata dall’omonimo fiume, che ne caratterizza in parte il paesaggio.

Se decidi di visitare questa città, ci sono diversi punti di interesse che non ti puoi perdere. Tra questi vi è il Museo dell’oro, il Museo Botero, la Catedral de Sal di Zipaquira, e la Basilica del Senor de Monserrate.

Oltre a queste è possibile visitare Piazza Bolivar, ovvero un’enorme piazza di 14.000 metri quadrati. Al centro di questa vi è una fontana posta in questo luogo dal 1583, quando fu tolta la gogna. Qui, sorgono anche gli edifici più importanti della città.

Cosa visitare nella capitale della Columbia

Il Museo Botero

Il Museo Botero è una delle più importanti collezioni artistiche di tutta l’America latina. Al suo interno sono conservate le opere di un grande artista e scultore colombiano: Fernando Botero. Insieme a queste vi sono 85 opere di artisti di fama mondiale come Dalì, Picasso, Renoir e Monet, derivate dalla collezione privata dello stesso autore.

All’interno del museo si possono ammirare le 123 opere dell’artista, testimonianza della sua storia professionale e artistica.

Museo dell’oro

All’interno del Museo dell’oro si possono ammirare tantissimi oggetti fatti di questo metallo prezioso. Gli oggetti sono di fattura unica, antichi e lavorati a mano. Attraverso antichi manufatti e gioielli preziosi, il pubblico scoprirà la storia della città e della sua popolazione.

All’interno delle stanze del museo si può scoprire come questo veniva lavorato prima dell’invasione spagnola.

Qui, gli utenti potranno assistere a video narrativi all’interno delle sale audiovideo.

La Catedral de Sal di Zipaquira

La cattedrale è completamente intagliata in una miniera di sale. La miniera è profonda 180 metri. Dedicata alla Madonna del Rosario, si trova a circa 50km dal centro di Bogotà.

Al suo interno vi sono sculture in marmo e in sale. Inoltre, è possibile percorrere la via crucis di sale, in una delle gallerie scavate nella roccia.

La luce filtra appena nelle gallerie, ricreando un’atmosfera suggestiva accompagnata dalla musica sacra.

Basilica de Senor de Monserrate

La basilica si trova ad un’altitudine di 3.200 metri, proprio in cima di Monserrate. La Basilica può essere raggiunta a piedi o con la funivia.

Si presenta come una semplice chiesa, ricca di affreschi ed elementi artistici, tra cui anche il Cristo sdraiato.

Alle spalle della Basilica vi è un mercatino di prodotti artigianali, dove poter acquistare souvenir e prelibatezze culinarie tipiche della zona.