Salina è una delle isole Eolie, ed è la seconda isola dell’arcipelago per grandezza. Salina è un piccolo paradiso immerso nella natura, ricco di spiagge, e dotata di un vasto territorio culturale.

Gran parte dell’isola è occupata da una riserva naturale. Qui si possono percorrere itinerari naturalistici e fermarsi nei punti panoramici per scorgere la vista delle altre isole dell’arcipelago delle Eolie.

L’isola della Salina è dotata di due approdi per le navi, uno a Santa Marina, e uno a Leni. Malfa è il terzo comune dell’isola, e unico comune che non è dotato di approdo per le navi.

La viabilità dell’isola è consentita da un sistema di strade che percorrono le pendici dei monti, e collegano le città l’una all’altra.

L’isola prende il nome dall’attività di estrazione del sale dal lago di Santa Marina. Isola Salina, perché qui vi era il sale con cui rifornire non solo l’isola ma anche la nazione.

L’isola è formata da sei vulcani spenti, di cui due conservano ancora la forma conica: monte Fossa delle Felci, e Monte dei Porri.

Isola Salina: come arrivarci e dove alloggiare

L’isola di Salina non dispone di un aeroporto, pertanto l’unico modo di raggiungerla è con la nave. Il traghetto può essere preso da Reggio Calabria, oppure da Milazzo. Va tenuto conto, però, che non vi sono tratte dirette, ma che fermano a tutte le isole Eolie. I tempi di viaggio, quindi potrebbero essere un po’ più lunghi del previsto.

Una volta che si arriva sull’isola si può alloggiare a Santa Marina, all’Hotel Mercanti di Mare, all’Hotel Santa Marina, e all’Hotel i Cinque Balconi. In alternativa, vi è La Salina Hotel a Lingua, e il Villino Miraglia.

Salina Eolie: dove alloggiare e in che periodo andarci

Il periodo migliore per fare una vacanza all’Isola di Salina nell’arcipelago delle Eolie è in estate, precisamente da giugno a settembre. In alternativa, si possono trovare temperature favorevoli anche nel mese di maggio e di ottobre. Tuttavia, se si decide di partire in settembre o ottobre, è bene dare un’occhiata prima al meteo, in quanto si tratta di due mesi particolarmente soggetti a piogge. I aprile, invece, vi sono temperature miti che vanno dai 15 ai 19 gradi, con precipitazioni moderate.

Sicuramente bisogna fare una tappa alle tre spiagge dell’isola: la spiaggia di Lingua, quella di Pollara, e quella di Rinella. Chi non si accontenta, invece, può visitare le grotte Saracene, e il villaggio preistorico di Portella. Infine, chi ama il trekking e la montagna può fare una passeggiata sul Monte dei Porri, o il Monte fosse delle Felci.