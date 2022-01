Scelta del fotografo di matrimonio: i consigli per non sbagliare

La scelta del fotografo di matrimonio è fondamentale per il successo della festa e per la realizzazione di un album di matrimonio pensato per rivivere anche a distanza di tempo il grande giorno. Per questo è importante affidarsi a un professionista, capace di catturare ogni momento e imprimerlo nella mente degli sposi.

Quelli del matrimonio sono istanti unici e magici che un buon fotografo per Matrimoni a Roma, città importante e con tantissima competizione tra professionisti, deve saper cogliere e fissare nel tempo. Il miglior professionista sa lavorare anche in ambienti poco illuminati come la chiesa e in ogni condizione di luce per realizzare un valido servizio fotografico.

Anche la scelta della tipologia di album è varia e comprende l’album tradizionale o il fotolibro. L’importante è concordare fin dal primo colloquio il numero di scatti da realizzare e il numero di mini album di matrimonio da regalare, ad esempio, a testimoni di nozze e genitori. Quando si sceglie il fotografo di matrimonio è altrettanto importante decidere se si vuole un album in posa o uno con scatti spontanei e creativi, come nel reportage di matrimonio.

Consigli per scegliere il professionista: esperienza e creatività

Nella scelta del fotografo si può chiedere di vedere i lavori già realizzati in occasione di altri matrimoni per capire il suo stile e non bisognerebbe mai delegare il servizio fotografico di matrimonio a chi scatta fotografie per hobby o passione.

Il contratto finale va firmato solo quando si è sicuri di avere davanti il miglior fotografo di matrimonio e di aver fatto la scelta giusta. La maggior parte delle coppie sceglie sulla base del prezzo e della fama, pochi si concentrano su un professionista capace di far emozionare.

Tuttavia, proprio la capacità di lavorare con la fotografia emozionale è il miglior criterio per individuare il fotografo che realizzerà le foto e i video del matrimonio. In questo modo anche dopo 20 anni gli scatti conserveranno il loro valore.

Le caratteristiche del fotografo professionista

Oggi viviamo nell’era digitale e tutti coloro che possiedono una buona macchina fotografica pensano di essere bravi fotografi. Tuttavia non è così dato che soprattutto nel contesto del matrimonio sono fondamentali tempistiche e sensibilità per cogliere uno sguardo, un’emozione, un momento della celebrazione religiosa e del ricevimento.

Le emozioni sono le vere protagoniste dell’album e il fotografo di matrimonio si riconosce subito per passione, competenze tecniche ed esperienza. Chi lavora da anni nel settore mostrerà gli scatti realizzati per altri sposi e racconterà aneddoti dei matrimoni a cui ha assistito, ma non solo. Un vero professionista sa rispondere alle domande in modo esaustivo ed ispirare fiducia, chiarendo ogni dubbio degli sposi e realizzando un preventivo completo, chiaro e trasparente.

Di nuovo, il consiglio è quello di vedere video e foto che raccontano un intero matrimonio per cogliere gli elementi ricorrenti che caratterizzano lo stile del fotografo. Alcuni lavorano molto con i primi piani, alcuni si concentrano solo sulla coppia di sposi, altri coinvolgono gli amici. Anche i colori delle foto sono diversi, dalle nuance romantiche alle tonalità accese fino alle foto in bianco e nero per chi cerca un album dallo stile vintage e retrò.

In conclusione, quando si sceglie un fotografo di matrimonio, che sia a Roma o a Torino, a Napoli o a Firenze, il consiglio è di non fermarsi al primo preventivo e non considerare solo il fattore prezzo. L’aspetto più importante di un album di matrimonio è la capacità di trasmettere emozioni e mantenere viva la memoria del giorno più bello della vita, quello delle nozze.