Abiti da lutto: cosa è meglio indossare a un funerale? Cosa evitare?

Purtroppo nell’arco della nostra esistenza ci imbattiamo in eventi dolorosi e spiacevoli: i lutti rientrano in questa categoria. Sono esperienze difficili che vanno affrontate con forza, ma anche con il giusto abbigliamento. Esiste una vera e propria sorta di dress code per gli abiti da lutto. Vediamo cosa è meglio indossare quando ci si reca ad un funerale e cosa bisognerebbe evitare assolutamente.

Il dress code degli abiti da lutto: cosa indossare ad un funerale

Ci sono delle regole che più o meno tutti conoscono: secondo la tradizione, gli abiti da lutto sono di colore nero, o comunque di colore scuro; inoltre, l’abbigliamento deve essere formale e dallo stile semplice, quindi andrebbero evitati i look troppo appariscenti o festosi, a meno che il caro estinto non abbia espressamente richiesto l’organizzazione di un funerale particolare (cosa molto rara). Il dress code prevede anche che gli abiti siano di una giusta lunghezza: le gonne non dovrebbero mai essere troppo corte (meglio se arrivano fino a sotto il ginocchio) e gli uomini non dovrebbero mai indossare i pantaloncini. Meglio evitare abiti con spacchi e scollature e chi indossa la camicia dovrebbe tenerla allacciata completamente.

Considerando quanto detto finora, le opzioni più adatte per un funerale potrebbero essere:

un tailleur per le donne; vanno bene sia il pantalone che la gonna, a patto che sia lunga; chi opta per la gonna dovrebbe sempre indossare le calze di una tonalità adeguata;

per le donne; vanno bene sia il pantalone che la gonna, a patto che sia lunga; chi opta per la gonna dovrebbe sempre indossare le calze di una tonalità adeguata; giacca e pantaloni lunghi per gli uomini.

Braccia e gambe quindi devono risultare coperte il più possibile. Nel caso in cui una donna indossi un vestito con maniche corte o addirittura senza maniche potrebbe “rimediare” portando uno scialle sulle spalle. Per quanto riguarda le scarpe, lo stile deve essere sobrio e formale, in linea con il resto dell’outfit, quini niente di particolarmente vistoso. Considerando che spesso le cerimonie funebri sono lunghe, non sarebbe una cattiva idea scegliere calzature comode.

Cosa evitare: vestiti ed accessori che non vanno bene

Formalità e sobrietà, quindi, sono le caratteristiche principali degli abiti da lutto. Abbiamo già detto che andrebbero evitati i vestiti troppo colorati ed appariscenti e che sarebbe opportuno coprire il corpo il più possibile. Niente pantaloncini e maniche corte per gli uomini, quindi: se fa caldo, è meglio puntare su una camicia a maniche lunghe di lino. Lo stesso stile sobrio si deve riscontrare anche negli accessori: vanno evitati il trucco pesante, gli orecchini troppo vistosi e le catene appariscenti, le cinture “bizzare” e gli orologi troppo evidenti. Gli occhiali da sole sono ammessi (fuori dalla chiesa, ovvio), ma devono essere semplici e sobri.