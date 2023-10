App utili per guidare: quali sono? A cosa servono?

Quando si guida non si dovrebbero avere distrazioni, e lo smartphone solitamente lo rappresenta. Ma anche se non si dovrebbe guardare mentre si guida, le app che si possono installare su di esso possono risultare utili per chi ha un veicolo, e non solo per quanto riguarda il GPS. Ma quali sono queste app? Come funzionano?

App utili sulla strada

Lo smartphone può diventare un vero e proprio strumento in più sulla macchina, non solo attivando un navigatore satellitare che indica dove andare, ma anche grazie a delle app come:

Autovelox! , che individua in tempo reale, sul percorso, i vari segnalatori di velocità e ne calcola la distanza. E’ di sicuro utile per sapere dove rallentare ed evitare così delle multe;

, che individua in tempo reale, sul percorso, i vari segnalatori di velocità e ne calcola la distanza. E’ di sicuro utile per sapere dove rallentare ed evitare così delle multe; Flo , un app che valuta il proprio stile di guida, registrando i propri cambi di marcia, frenate, accelerazioni, etc, e ciò permette di migliorare la propria guida, soprattutto se si è ancora inesperti, e può evitare anche dei consumi eccessivi;

, un app che valuta il proprio stile di guida, registrando i propri cambi di marcia, frenate, accelerazioni, etc, e ciò permette di migliorare la propria guida, soprattutto se si è ancora inesperti, e può evitare anche dei consumi eccessivi; Waze , un navigatore GPS sempre aggiornato, che permette di inviare messaggi agli altri utenti collegati nei paraggi. E’ comoda perché può aiutare ad evitare strade trafficate;

, un navigatore GPS sempre aggiornato, che permette di inviare messaggi agli altri utenti collegati nei paraggi. E’ comoda perché può aiutare ad evitare strade trafficate; Guida e Basta, una app studiata dall’Anas in collaborazione con la Polizia di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che permette di bloccare le chiamate sul cellulare alla guida, in modo da non avere distrazioni sulla strada.

Altre app utili

Le app utili per la guida non sono, tuttavia, sulle quelle utili per la strada, e tra queste si possono citare: